Asgari Ücret Konuşulmaya Başladı 'Sosyolog' Oğuzhan Alpdoğan'dan da Asgari Ücret Videosu Geldi

Asgari ücret belirleme sürecine dair görüşmelerin başlamasına çok az zaman kaldı. Bu önemli süreç, çalışanların maaşlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynarken halkın geri kalanını da büyük ölçüde etkiliyor. Bu nedenle, asgari ücret görüşmelerinin başlamasına az bir süre kala, tüm gözler bu sürece çevrilmiş durumda. Elbette asgari ücretle ilgili tahminler de başladı. Kimileri oldukça olumsuz konuşurken kimilerinin pek bir beklentisi yok.