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Asgari Ücret Konuşulmaya Başladı 'Sosyolog' Oğuzhan Alpdoğan'dan da Asgari Ücret Videosu Geldi

Asgari Ücret Konuşulmaya Başladı 'Sosyolog' Oğuzhan Alpdoğan'dan da Asgari Ücret Videosu Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.11.2024 - 22:33 Son Güncelleme: 27.11.2024 - 22:39

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Asgari ücret belirleme sürecine dair görüşmelerin başlamasına çok az zaman kaldı. Bu önemli süreç, çalışanların maaşlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynarken halkın geri kalanını da büyük ölçüde etkiliyor. Bu nedenle, asgari ücret görüşmelerinin başlamasına az bir süre kala, tüm gözler bu sürece çevrilmiş durumda. Elbette asgari ücretle ilgili tahminler de başladı. Kimileri oldukça olumsuz konuşurken kimilerinin pek bir beklentisi yok.

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Takipçilerinin 'sosyolog' olarak tanımladığı sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan da asgari ücret sürecini es geçmedi.

Takipçilerinin 'sosyolog' olarak tanımladığı sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan da asgari ücret sürecini es geçmedi.

Asgari ücret sürecini fabrika çalışanlarının gözünden değerlendiren Oğuzhan Alpdoğan yine kullandığı detaylarla güldürdü.

Asgari ücret sürecini fabrika çalışanlarının gözünden değerlendiren Oğuzhan Alpdoğan yine kullandığı detaylarla güldürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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