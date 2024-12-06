Ölümden Dönmüş: Bir Kadın Tüp Mide Ameliyatının Ardından Başına Gelenleri Paylaştı

Son zamanlarda tüp mide ameliyatlarına olan talep artış gösteriyor. Ancak, bu konuda hala birçok kişide belirsizlikler ve şüpheler mevcut. Kilo verme süreci, birçok farklı faktör nedeniyle her birey için farklı olabiliyor. Dolayısıyla, bazı durumlardan ötürü cerrahi müdahale gerekebiliyor. Bu noktada, tüp mide ameliyatları devreye giriyor.