Ölümden Dönmüş: Bir Kadın Tüp Mide Ameliyatının Ardından Başına Gelenleri Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DAdQHu1oGuE/
Son zamanlarda tüp mide ameliyatlarına olan talep artış gösteriyor. Ancak, bu konuda hala birçok kişide belirsizlikler ve şüpheler mevcut. Kilo verme süreci, birçok farklı faktör nedeniyle her birey için farklı olabiliyor. Dolayısıyla, bazı durumlardan ötürü cerrahi müdahale gerekebiliyor. Bu noktada, tüp mide ameliyatları devreye giriyor.
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Bir kadın, geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından yaşadıklarını paylaştı.
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Ameliyatın ardından kullanması gereken vitaminleri kullanmadığı için Wernicke Sendromu yaşadığını belirten kadın, tüp mide sürecinin ne kadar özen gerektirdiğini bir kere daha hatırlattı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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