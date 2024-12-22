Saçlarını Canlandıracak Bir Tüyo Veriyoruz!
Saçlarını Canlandıracak Bir Tüyo Veriyoruz!
Saçların bir türlü istediğin gibi görünmüyor ve hangi yöntemi deneyeceğini bilemiyor musun? Belki de ihtiyacın olan küçük bir tüyo! Saç tipine ve bakım alışkanlıklarına göre hazırladığımız bu eğlenceli testi çözerek, saçlarını canlandıracak en iyi ipucunu keşfet! Hadi, saçlarına yeniden hayat vermeye başla!
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1. Saç tipin hangisine benziyor?
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2. Saçını ne sıklıkla yıkıyorsun?
3. Kullandığın şampuan türü nedir?
4. Saçını kurutma yöntemini de seçer misin?
5. Peki saçlarını şekillendirmek için hangi ürünü kullanıyorsun?
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6. Saçlarının rengi ne?
7. En son ne zaman saç kestirdin?
8. Toplaman gerektiğinde saçını genellikle nasıl toplarsın?
Saçlarına parlaklık kat!
Hacimle dalgalan!
Saçlarını besleyip güçlendirme zamanı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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