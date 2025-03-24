İlk Siyasi Ziyaret Sonrası Açıklama: Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj

'Saraçhane çeşitli siyasal parti bayraklarıyla sahiplenilecek yer değildir. Orada bir tek bayrak olmalıdır, o bayrak da Türk bayrağı olmalıdır.

14,5 milyon yurttaşın kendisine oy kullanmasından büyük memnuniyet duyuyor. Arkadaşlarımıza ve yurttaşlarımıza teşekkür ediyor. Ayrıca diyor ki 'Evet. Anayasal, demokratik gösteri hakkını yurttaşlarımız kullansın ama burada güler yüz ve sevgi dili hakim olsun.

Oraya gelenler büyük bir mutlulukla, yüzlerinde gülümseme ile gelsinler. Yüzlerinde gülümseme ile ayrılsınlar.

Kolluk kuvvetlerimiz, bu arkadaşlarımıza kötü davranmasınlar. Ben inanıyorum ki milletin feraseti, bu meseleyi burada bırakmayacaktır.'

Dimdik ayaktayım. Sorunun ve meselenin, gündemin hakimiyim. Hiç kimse bizim adımıza üzülmesin çünkü mesele memleket meselesidir, sadece benim meselem değildir. Her şey çok güzel olacak.'