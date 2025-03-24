İlk Siyasi Ziyaret Sonrası Açıklama: Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj
İlk Siyasi Ziyaret Sonrası Açıklama: Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj
Hakkında açılan terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk davasından 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Tutukluluk kararının ardından Silivri (Marmara) cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmaların ardından yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.
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Günaydın'ın açıklamasının tamamı:
Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını şu ifadelerle aktardı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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hala siyaset hala algi yapıyor awkd papazoglu
hırsız rüşvetçi papazoglu
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