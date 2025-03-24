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İlk Siyasi Ziyaret Sonrası Açıklama: Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj

İlk Siyasi Ziyaret Sonrası Açıklama: Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.03.2025 - 17:37

Hakkında açılan terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk davasından 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Tutukluluk kararının ardından Silivri (Marmara) cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmaların ardından yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmaların ardından yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklama kararı hem Türkiye'de hem de dış basında büyük yankı uyandırdı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerkeni, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'na ilk siyasi ziyareti gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Günaydın, İmamoğlu'nun mesajını açıkladı.

Günaydın'ın açıklamasının tamamı:

Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını şu ifadelerle aktardı:

Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını şu ifadelerle aktardı:

'Saraçhane çeşitli siyasal parti bayraklarıyla sahiplenilecek yer değildir. Orada bir tek bayrak olmalıdır, o bayrak da Türk bayrağı olmalıdır.

14,5 milyon yurttaşın kendisine oy kullanmasından büyük memnuniyet duyuyor. Arkadaşlarımıza ve yurttaşlarımıza teşekkür ediyor. Ayrıca diyor ki 'Evet. Anayasal, demokratik gösteri hakkını yurttaşlarımız kullansın ama burada güler yüz ve sevgi dili hakim olsun.

Oraya gelenler büyük bir mutlulukla, yüzlerinde gülümseme ile gelsinler. Yüzlerinde gülümseme ile ayrılsınlar.

Kolluk kuvvetlerimiz, bu arkadaşlarımıza kötü davranmasınlar. Ben inanıyorum ki milletin feraseti, bu meseleyi burada bırakmayacaktır.'

Dimdik ayaktayım. Sorunun ve meselenin, gündemin hakimiyim. Hiç kimse bizim adımıza üzülmesin çünkü mesele memleket meselesidir, sadece benim meselem değildir. Her şey çok güzel olacak.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Yigal anor

hala siyaset hala algi yapıyor awkd papazoglu

Yigal anor

hırsız rüşvetçi papazoglu

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