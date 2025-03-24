Taste Atlas’ın Instagram Hesabından Manda Yoğurtlu Ayran Paylaşımı
Taste Atlas’ın Instagram Hesabından Manda Yoğurtlu Ayran Paylaşımı
Geleneksel yemek tariflerini ve yemek eleştirmenlerinin incelemelerini bir araya getiren çevrimiçi seyahat rehberi Taste Atlas, Instagram hesabından ayran paylaşımı yaptı. Yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip olan Taste Atlas, “Manda yoğurtlu ayran” paylaşımına “Türkiye’nin sembol içeceği” notunu düştü.
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"Ayran, Türkiye’nin sembolik yoğurt bazlı içeceği..."
Taste Atlas nedir?
Paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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