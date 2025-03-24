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Taste Atlas’ın Instagram Hesabından Manda Yoğurtlu Ayran Paylaşımı

Taste Atlas’ın Instagram Hesabından Manda Yoğurtlu Ayran Paylaşımı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 17:17

Geleneksel yemek tariflerini ve yemek eleştirmenlerinin incelemelerini bir araya getiren çevrimiçi seyahat rehberi Taste Atlas, Instagram hesabından ayran paylaşımı yaptı. Yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip olan Taste Atlas, “Manda yoğurtlu ayran” paylaşımına “Türkiye’nin sembol içeceği” notunu düştü.

Dünyaca ünlü Taste Atlas'tan "As bayrakları 🇹🇷" dedirtecek paylaşım geldi.

"Ayran, Türkiye’nin sembolik yoğurt bazlı içeceği..."

"Ayran, Türkiye’nin sembolik yoğurt bazlı içeceği..."

Taste Atlas'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Afyonkarahisar’da manda yoğurdu ile daha zengin ve kremamsı bir form kazanıyor. Daha yüksek yağ ve protein içeriği sayesinde, inek sütünden yapılan standart versiyona göre daha yoğun bir dokuya ve daha belirgin bir lezzete sahip oluyor.

Manda yoğurdunun su ve tuzla çırpılmasıyla hazırlanan bu ayran, pürüzsüz, köpüklü ve ferahlatıcı bir içecek haline geliyor. Döner ve kebap gibi geleneksel yemeklerle mükemmel bir uyum sağlayan bu lezzet, süt ürünlerini sevenler için kesinlikle denenmesi gereken bir tat!'

Taste Atlas nedir?

Taste Atlas nedir?

Dünyanın dört bir yanından geleneksel tarifleri inceleyen Teste Atlas, internet sitesinde yemek eleştirmeni ve kişilerin incelemelerine yer veriyor. Yemekler hakkındaki araştırmaları bir araya getiren Teste Atlas, çevrimiçi seyahat rehberi olarak tanımlanıyor. 

Kendini 'geleneksel yemeklerin, yerel malzemelerin ve otantik restoranların dünya atlası' olarak tanıtan Taste Atlas’ın internet sitesinde 10 bini aşkın yemek, içecek yer alıyor.

Site, içeriklerinde yemek eleştirmenlerinin ve gastronomi profesyonellerinin önerilerini kullanıyor. 

Taste Atlas'ın pek çok 'Dünyanın en iyi listesi'nde Türk lezzetleri yer alıyor.

Paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı şöyle 👇

Paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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