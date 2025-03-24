Taste Atlas’ın Instagram Hesabından Manda Yoğurtlu Ayran Paylaşımı

Taste Atlas'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Afyonkarahisar’da manda yoğurdu ile daha zengin ve kremamsı bir form kazanıyor. Daha yüksek yağ ve protein içeriği sayesinde, inek sütünden yapılan standart versiyona göre daha yoğun bir dokuya ve daha belirgin bir lezzete sahip oluyor.

Manda yoğurdunun su ve tuzla çırpılmasıyla hazırlanan bu ayran, pürüzsüz, köpüklü ve ferahlatıcı bir içecek haline geliyor. Döner ve kebap gibi geleneksel yemeklerle mükemmel bir uyum sağlayan bu lezzet, süt ürünlerini sevenler için kesinlikle denenmesi gereken bir tat!'