İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Nevruz Kutlamalarındaki 'Pamuk Şekeri' Tartışmasına Dair Açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Nevruz Kutlamalarındaki 'Pamuk Şekeri' Tartışmasına Dair Açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefet liderleri Saraçhane'de halka seslendi. Dilek İmamoğlu'nun konuşmasının ardından CHP lideri Özgür Özel de bir konuşma yapmış, konuşmasının sonunda ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın nevruz kutlamalarıyla ilgili sözlerine üstü kapalı bir şekilde değinmişti.
Söz konusu nevruz kutlamaları ve polislerin pamuk şekeri dağıttığı anlara ise Bakanlık tarafından yanıt geldi.
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Nevruz kutlamaları sırasında polislerin çocuklara pamuk şekeri dağıttığı anlar gündem oldu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan pamuk şekerleri satın alarak çocuklara dağıtan polislere tebrik mesajı geldi.
Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama yapıldı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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