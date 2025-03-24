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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Nevruz Kutlamalarındaki 'Pamuk Şekeri' Tartışmasına Dair Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Nevruz Kutlamalarındaki 'Pamuk Şekeri' Tartışmasına Dair Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 17:36

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefet liderleri Saraçhane'de halka seslendi. Dilek İmamoğlu'nun konuşmasının ardından CHP lideri Özgür Özel de bir konuşma yapmış, konuşmasının sonunda ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın nevruz kutlamalarıyla ilgili sözlerine üstü kapalı bir şekilde değinmişti. 

Söz konusu nevruz kutlamaları ve polislerin pamuk şekeri dağıttığı anlara ise Bakanlık tarafından yanıt geldi.

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Nevruz kutlamaları sırasında polislerin çocuklara pamuk şekeri dağıttığı anlar gündem oldu.

Nevruz kutlamaları sırasında polislerin çocuklara pamuk şekeri dağıttığı anlar gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında polislerin çocuklara pamuk şekeri dağıttığı görülmüştü. O anların spontane geliştiği ve polis memurunun engelli bir pamuk şekeri satıcısından bütün pamuk şekerleri satın aldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan pamuk şekerleri satın alarak çocuklara dağıtan polislere tebrik mesajı geldi.

Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama yapıldı;

Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama yapıldı;
twitter.com

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Cizre'de polis, Nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı.' iddiası manipülasyon içermektedir.

Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında görevli bir polis memuru engelli bir pamuk şekeri satıcısına yardım etmeye çalışmıştır. Polis memuru pamuk şekeri satıcısının yorulmaması için elindeki ürünleri satın alarak çevredeki çocuklara dağıtmıştır.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla muhalif liderler Saraçhane'de halka seslendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de kullandığı “Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” ifadeleri ise gündem olmuştu. Bu sözlerin üzerine Van Barosu konuşma hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. 

Özgür Özel ise bu açıklamalarından ardından yaptığı konuşmasında 'Çok söz haksız olmaz. Her kim bu kürsüde konuştuysa, söylediği söz kimi kırdıysa, ondan helallik istemek gerekir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruz’unu bir kez daha kutluyorum. Edirne’de yatan ve ilk oraya konulduğunda partisinin eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş’ı da selamlıyorum.' demişti.

Mansur Yavaş, konuyla ilgili son olarak 'Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.' açıklamasında bulundu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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