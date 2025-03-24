İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Nevruz Kutlamalarındaki 'Pamuk Şekeri' Tartışmasına Dair Açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla muhalif liderler Saraçhane'de halka seslendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de kullandığı “Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” ifadeleri ise gündem olmuştu. Bu sözlerin üzerine Van Barosu konuşma hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Özgür Özel ise bu açıklamalarından ardından yaptığı konuşmasında 'Çok söz haksız olmaz. Her kim bu kürsüde konuştuysa, söylediği söz kimi kırdıysa, ondan helallik istemek gerekir. Bütün Kürt kardeşlerimin Nevruz’unu bir kez daha kutluyorum. Edirne’de yatan ve ilk oraya konulduğunda partisinin eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş’ı da selamlıyorum.' demişti.

Mansur Yavaş, konuyla ilgili son olarak 'Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.' açıklamasında bulundu.