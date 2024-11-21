Denizin Derinliklerinde Fotoğraf Çekilmek İsteyen Bir Kadın Köpek Balığının Saldırısına Uğradı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCVlPn...
Denizin derinliklerinde gizlenen büyüleyici dünya, adeta başka bir evreni andırır. Bu benzersiz dünyayı keşfetmek, insanın hayal gücünün sınırlarını zorlar. Denizin altında, görkemli mercan resiflerinden devasa balina sürülerine, renkli tropikal balıklardan gizemli derin deniz canlılarına kadar çeşit çeşit hayat formu bulunur. Denizin derinliklerindeki bu büyüleyici dünya pek çok kişi için bir tutku. Bu tutku onların çeşitli riskleri rahatlıkla göze almalarını da sağlıyor.
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Denizin derinliklerinde balıklarla fotoğraf çekilmek isteyen bir kadın, köpek balığı tarafından ısırıldı.
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Kadın durumdan şikayetçi olmadığını, denizin onların evi olduğunu ve kendisinin davetsiz misafir olduğunu söyledi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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