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Bursa'da Bisikletle Merdivenden İniş Yapmak İsteyen Genç İhmal Sonucu Faciadan Kıl Payı Kurtuldu

Bursa'da Bisikletle Merdivenden İniş Yapmak İsteyen Genç İhmal Sonucu Faciadan Kıl Payı Kurtuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.11.2024 - 09:13

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Adrenalin bağımlıları, her zaman kendilerini aşmayı ve sınırları zorlamayı hedefleyen eylemler gerçekleştirecekleri yeni yollar buluyor. Onlardan biri de uzun merdivenlerden bisikletle iniş gerçekleştirmek. Bisikletle merdiven inme eylemi, son zamanlarda popülerliğini artıran bir aktivite haline geldi. Bu yeni akım, sokakları bir aksiyon sahnesine dönüştürüyor ve adrenalin tutkunları için eşsiz bir deneyim alanı yaratıyor. Fakat elbette çeşitli tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBD7Te...
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Bursa'da bir genç merdivenlerden bisikletiyle inmek istedi fakat öncesinde herhangi bir önlem almadı.

Bursa'da bir genç merdivenlerden bisikletiyle inmek istedi fakat öncesinde herhangi bir önlem almadı.

O sırada oradan geçen arabaya çarpan genç kazayı yaralı olarak atlattı.

O sırada oradan geçen arabaya çarpan genç kazayı yaralı olarak atlattı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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