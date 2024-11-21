Bursa'da Bisikletle Merdivenden İniş Yapmak İsteyen Genç İhmal Sonucu Faciadan Kıl Payı Kurtuldu

Adrenalin bağımlıları, her zaman kendilerini aşmayı ve sınırları zorlamayı hedefleyen eylemler gerçekleştirecekleri yeni yollar buluyor. Onlardan biri de uzun merdivenlerden bisikletle iniş gerçekleştirmek. Bisikletle merdiven inme eylemi, son zamanlarda popülerliğini artıran bir aktivite haline geldi. Bu yeni akım, sokakları bir aksiyon sahnesine dönüştürüyor ve adrenalin tutkunları için eşsiz bir deneyim alanı yaratıyor. Fakat elbette çeşitli tehlikeleri de beraberinde getiriyor.