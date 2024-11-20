Bu Nasıl Kaza? İniş Yapmak Üzere Olan Bir Yamaç Paraşütü Yolda Yürüyen Çocuğa Çarptı

Yamaç paraşütü, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri. Gökyüzünde özgürce süzülmenin verdiği huzur ve heyecanı bir arada yaşatan bu spor, doğa ile iç içe olmayı sevenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Yüksek bir tepe ya da dağdan havalanarak, rüzgarın yardımıyla saatlerce uçabilme imkanı sağlayan yamaç paraşütü, aynı zamanda muhteşem manzaraların keyfini çıkarmanıza olanak sağlıyor. Son dönemde bu spor tatil bölgelerinde, yerleşim yerlerinin yakınlarında da yapılıyor. Bu da bazı kazalara sebep olabiliyor.