Bu Nasıl Kaza? İniş Yapmak Üzere Olan Bir Yamaç Paraşütü Yolda Yürüyen Çocuğa Çarptı

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Yamaç paraşütü, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri. Gökyüzünde özgürce süzülmenin verdiği huzur ve heyecanı bir arada yaşatan bu spor, doğa ile iç içe olmayı sevenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Yüksek bir tepe ya da dağdan havalanarak, rüzgarın yardımıyla saatlerce uçabilme imkanı sağlayan yamaç paraşütü, aynı zamanda muhteşem manzaraların keyfini çıkarmanıza olanak sağlıyor. Son dönemde bu spor tatil bölgelerinde, yerleşim yerlerinin yakınlarında da yapılıyor. Bu da bazı kazalara sebep olabiliyor.
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İniş yapmak üzere olan bir yamaç paraşütü, o sırada oradan geçen bir çocuğa çarptı.
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Çocuk acı içinde kıvranırken paraşütün yerleşim yerlerinin yakınında yapılması tartışma konusu oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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