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Çocuk Parkında Korkutan Anlar: Pitbull Cinsi İki Köpek Parkta Oynayan Çocuklara Saldırdı

Çocuk Parkında Korkutan Anlar: Pitbull Cinsi İki Köpek Parkta Oynayan Çocuklara Saldırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.11.2024 - 18:26

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Pitbull, pek çok ülkede tartışmalara konu olan bir köpek cinsi. Bu cins, özellikle agresifliği ve güçlü çenesi ile tanınıyor ve bu özellikleri nedeniyle birçok ülkede yasaklanmış durumda. Bu durumun ardında yatan asıl sorunun genellikle köpeğin eğitimi ve sahibinin tavrı olduğu düşülüyor. Pitbullların doğru eğitimi aldıklarında oldukça sadık ve sevgi dolu evcil hayvanlar olabildikleri biliniyor. Fakat bu anlamda pitbull sahiplerine büyük sorumluluk düşüyor.

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Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Pitbull cinsi iki köpek çocuk parkında oynayan çocuklara saldırdı.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Pitbull cinsi iki köpek çocuk parkında oynayan çocuklara saldırdı.

Çocuklar oyuncakların üzerine çıkarak kurtulmaya çalıştı. Fakat 2 çocuk yaralandı.

Çocuklar oyuncakların üzerine çıkarak kurtulmaya çalıştı. Fakat 2 çocuk yaralandı.

11 ve 12 yaşında olan iki çocuktan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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