Çocuk Parkında Korkutan Anlar: Pitbull Cinsi İki Köpek Parkta Oynayan Çocuklara Saldırdı

Pitbull, pek çok ülkede tartışmalara konu olan bir köpek cinsi. Bu cins, özellikle agresifliği ve güçlü çenesi ile tanınıyor ve bu özellikleri nedeniyle birçok ülkede yasaklanmış durumda. Bu durumun ardında yatan asıl sorunun genellikle köpeğin eğitimi ve sahibinin tavrı olduğu düşülüyor. Pitbullların doğru eğitimi aldıklarında oldukça sadık ve sevgi dolu evcil hayvanlar olabildikleri biliniyor. Fakat bu anlamda pitbull sahiplerine büyük sorumluluk düşüyor.