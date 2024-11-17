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Bir Fotoğraf Çekiminin Kamera Arkası Görüntüsü Hem Verilen Emeği Hem de Instagram'ın Sahteliğini Gösterdi

Bir Fotoğraf Çekiminin Kamera Arkası Görüntüsü Hem Verilen Emeği Hem de Instagram'ın Sahteliğini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2024 - 10:47

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Sosyal medya, bambaşka bir dünya bildiğiniz üzere. Bu platformlarda yer alan paylaşımların doğruluk payı ise genellikle tartışma konusu. Göz alıcı fotoğrafların arkasında, genellikle beklenmedik bir tablo saklı olabiliyor. Özellikle bu kullanıcıları yanıltmak için bilinçli olarak da yapılabiliyor. Bu da yavaş yavaş sosyal medyanın büyülü dünyasına olan inancı azaltıyor.

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Bir model, at üzerinde gerçekleşen fotoğraf çekiminin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Bir model, at üzerinde gerçekleşen fotoğraf çekiminin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Görüntüler hem etkileyici bir fotoğraf için verilen emeği hem de Instagram ve gerçeğin farkını ortaya koydu.

Görüntüler hem etkileyici bir fotoğraf için verilen emeği hem de Instagram ve gerçeğin farkını ortaya koydu.

İşte o video;

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