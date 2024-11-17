Bir Fotoğraf Çekiminin Kamera Arkası Görüntüsü Hem Verilen Emeği Hem de Instagram'ın Sahteliğini Gösterdi

Sosyal medya, bambaşka bir dünya bildiğiniz üzere. Bu platformlarda yer alan paylaşımların doğruluk payı ise genellikle tartışma konusu. Göz alıcı fotoğrafların arkasında, genellikle beklenmedik bir tablo saklı olabiliyor. Özellikle bu kullanıcıları yanıltmak için bilinçli olarak da yapılabiliyor. Bu da yavaş yavaş sosyal medyanın büyülü dünyasına olan inancı azaltıyor.