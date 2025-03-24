İzmir’de Bir Gaspçı Bindiği Takside Şoförün Başına Silah Dayayıp Parasını İstedi

Emniyete giderek şikayetçi oldu, şüphelinin kimliği ise henüz belirlenemedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise araç içi kameranın önemine bir kez daha vurgu yaptı:

'Biz olayı duyar duymaz hemen odamızın avukatlarla, odamızın haber merkezindeki haber müdürümüzle ve kendisiyle irtibata geçtik. Gerekli girişimlerde bulunuluyor. Odamızın avukatını da kendisine vekil tayin edeceğiz ve bu işin sonuna kadar gidilecek. Çok vahim bir olay. Kameraların burada faydasını bir kez daha görmüş oluyoruz. Eğer kamera araçta olmasaydı, bu kamera görüntüleri olmasaydı, bizim bu konuda tespitimiz ve arkadaşımızın yaşadıklarını birebir görme şansımız olmayacak anlatılanlarla kalacaktı. Kamera artık hayatın olmazsa olmaz parçalarından birisi. Dolayısıyla ben buradan bu mesajı tüm sadece İzmir değil Türkiye'deki tüm ulaşım sektörlerinde çalışan arkadaşlarımıza, mal sahiplerimize bildiriyorum. Ben Tayfun kardeşimize tekrar geçmiş olsun diliyorum. Bizim burada üzüntümüzü hafifleten arkadaşımızın canına herhangi bir şey gelmemiş olması. Emniyet mensuplarının da görüntülerden bu şahsı kısa süre içerisinde yakalayacağını tahmin ediyoruz, biliyoruz. Güvenlik güçlerimize güvenimiz, adaletimize güvenimiz tam'