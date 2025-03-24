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İzmir’de Bir Gaspçı Bindiği Takside Şoförün Başına Silah Dayayıp Parasını İstedi

İzmir’de Bir Gaspçı Bindiği Takside Şoförün Başına Silah Dayayıp Parasını İstedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.03.2025 - 14:35

İzmir’de taksi şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Tayfun Özişçiler kabus dolu anlar yaşadı. Aracına müşteri kılığında binen bir gaspçı başına silah dayayıp ölümle tehdit etti. Taksi şoförü Özişçiler, üzerindeki tüm parayı verdi. Eğer isteseydi aracın anahtarını da vereceğini dile getirdi. Yaşadığı korkuyu İHA mikrofonlarına aktardı.

Kaynak: İHA

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İşte o anlar 👇

Taksilerde güvenlik önlemlerinin artması için kamera zorunluluğu getirilmişti.

Taksilerde güvenlik önlemlerinin artması için kamera zorunluluğu getirilmişti.

Bu ve benzeri olaylar sebebiyle taksi şoförleri canlarının korkusundan araçlarına alacakları müşterileri ayırt etmeye çalışsa da ne yazık ki yaşanacakların önüne geçemiyorlar.

Şoför, gaspçı şahsın araçtan inerek yanına gelmek istediği esnada hızla kaçarak canını kurtarabilmişti.

Şoför, gaspçı şahsın araçtan inerek yanına gelmek istediği esnada hızla kaçarak canını kurtarabilmişti.

Emniyete giderek şikayetçi oldu, şüphelinin kimliği ise henüz belirlenemedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise araç içi kameranın önemine bir kez daha vurgu yaptı: 

'Biz olayı duyar duymaz hemen odamızın avukatlarla, odamızın haber merkezindeki haber müdürümüzle ve kendisiyle irtibata geçtik. Gerekli girişimlerde bulunuluyor. Odamızın avukatını da kendisine vekil tayin edeceğiz ve bu işin sonuna kadar gidilecek. Çok vahim bir olay. Kameraların burada faydasını bir kez daha görmüş oluyoruz. Eğer kamera araçta olmasaydı, bu kamera görüntüleri olmasaydı, bizim bu konuda tespitimiz ve arkadaşımızın yaşadıklarını birebir görme şansımız olmayacak anlatılanlarla kalacaktı. Kamera artık hayatın olmazsa olmaz parçalarından birisi. Dolayısıyla ben buradan bu mesajı tüm sadece İzmir değil Türkiye'deki tüm ulaşım sektörlerinde çalışan arkadaşlarımıza, mal sahiplerimize bildiriyorum. Ben Tayfun kardeşimize tekrar geçmiş olsun diliyorum. Bizim burada üzüntümüzü hafifleten arkadaşımızın canına herhangi bir şey gelmemiş olması. Emniyet mensuplarının da görüntülerden bu şahsı kısa süre içerisinde yakalayacağını tahmin ediyoruz, biliyoruz. Güvenlik güçlerimize güvenimiz, adaletimize güvenimiz tam'

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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