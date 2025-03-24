İzmir’de Bir Gaspçı Bindiği Takside Şoförün Başına Silah Dayayıp Parasını İstedi
İzmir’de Bir Gaspçı Bindiği Takside Şoförün Başına Silah Dayayıp Parasını İstedi
İzmir’de taksi şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Tayfun Özişçiler kabus dolu anlar yaşadı. Aracına müşteri kılığında binen bir gaspçı başına silah dayayıp ölümle tehdit etti. Taksi şoförü Özişçiler, üzerindeki tüm parayı verdi. Eğer isteseydi aracın anahtarını da vereceğini dile getirdi. Yaşadığı korkuyu İHA mikrofonlarına aktardı.
Kaynak: İHA
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Taksilerde güvenlik önlemlerinin artması için kamera zorunluluğu getirilmişti.
Şoför, gaspçı şahsın araçtan inerek yanına gelmek istediği esnada hızla kaçarak canını kurtarabilmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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