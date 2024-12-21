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Antalya'da Bir Pazarda Çantasındaki 18.500 TL'yi Çaldıran Bir Kadın Sinir Krizi Geçirdi

Antalya'da Bir Pazarda Çantasındaki 18.500 TL'yi Çaldıran Bir Kadın Sinir Krizi Geçirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2024 - 16:35

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Son zamanlarda, hırsızlık vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Toplumumuzun huzurunu kaçıran bu durum, herkesi derinden etkiliyor. Güvenliğimizi tehdit eden bu olaylar, maalesef ki her geçen gün daha da fazla artıyor. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ciddi endişelere yol açıyor. Üstelik son dönemde hırsızlar oldukça korkusuz. Her an her yerde tehlike bizi bekliyor.

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Bir kadın, pazarda içinde 18.500 TL olan çantasını çaldırdı.

Bir kadın, pazarda içinde 18.500 TL olan çantasını çaldırdı.

Sinir krizi geçiren kadını eşi sakinleştirmeye çalışırken, o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Sinir krizi geçiren kadını eşi sakinleştirmeye çalışırken, o anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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