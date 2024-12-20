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Sokrates Kalk Büyüğün Geldi: Eşini Altadan Adamın Canlı Yayında Yaptığı Savunma Pes Dedirtti

Sokrates Kalk Büyüğün Geldi: Eşini Altadan Adamın Canlı Yayında Yaptığı Savunma Pes Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 17:08

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Bildiğiniz üzere televizyon kanallarına gündüz kuşağı programları hakim. Her birinde de akılalmaz olaylar yaşanıyor. Bu programlar, televizyon dünyasının en renkli ve en tartışmalı bölümünü oluşturuyor. Kendine özgü formatları ve konularıyla, her biri izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran bu programlar bazı ülke gerçeklerini de gün yüzüne çıkarıyor. Halkımızın dizi sahnelerini aratmayan günlük yaşamı, her birimizi hayrete düşürüyor.

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Esra Ezmeci'nin programında eşini aldatmakla suçlanan adam, fotoğraflı delillere rağmen kendini var gücüyle savundu.

Esra Ezmeci'nin programında eşini aldatmakla suçlanan adam, fotoğraflı delillere rağmen kendini var gücüyle savundu.

Her detaya verecek bir cevap bulabilen adamın akılalmaz cesareti pes dedirtti.

Her detaya verecek bir cevap bulabilen adamın akılalmaz cesareti pes dedirtti.

İşte o savunma;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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