Sokrates Kalk Büyüğün Geldi: Eşini Altadan Adamın Canlı Yayında Yaptığı Savunma Pes Dedirtti

Bildiğiniz üzere televizyon kanallarına gündüz kuşağı programları hakim. Her birinde de akılalmaz olaylar yaşanıyor. Bu programlar, televizyon dünyasının en renkli ve en tartışmalı bölümünü oluşturuyor. Kendine özgü formatları ve konularıyla, her biri izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran bu programlar bazı ülke gerçeklerini de gün yüzüne çıkarıyor. Halkımızın dizi sahnelerini aratmayan günlük yaşamı, her birimizi hayrete düşürüyor.