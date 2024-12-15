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Brezilya'da Boğazına Bıçak Dayanarak Rehin Alınan Bir Kadının Rahatlığı Pes Dedirtti

Brezilya'da Boğazına Bıçak Dayanarak Rehin Alınan Bir Kadının Rahatlığı Pes Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2024 - 14:29

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Soğukkanlılık, kişinin hayatındaki pek çok durumda kendisine büyük bir üstünlük sağlayan kritik bir niteliktir. Bu özellik, zorlu anlarda bile sakinliğini koruyabilen ve duygusal tepkilerini kontrol edebilen kişilere, hem iş hem de kişisel yaşamlarında önemli avantajlar sunar. Soğukkanlı bir insan, çevresinde olup bitenlere karşı daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde tepki verebilir. Bu da onun, her türlü durumda daha etkili ve başarılı olmasını sağlar. Bu nedenle, soğukkanlılık, herkesin sahip olmaya çalıştığı bir özelliktir. Brezilya'da bir kadın soğukkanlılığıyla pes dedirtti.

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60 yaşındaki sosyal hizmet uzmanı Sandra Regina Monterio, bıçaklı bir saldırgan tarafından boğazına bıçak sayarak rehin alındı.

60 yaşındaki sosyal hizmet uzmanı Sandra Regina Monterio, bıçaklı bir saldırgan tarafından boğazına bıçak sayarak rehin alındı.

O sırada büyük bir soğukkanlılıkla sakız çiğnemeye devam eden kadının rahatlığı izleyenleri şaşırttı.

O sırada büyük bir soğukkanlılıkla sakız çiğnemeye devam eden kadının rahatlığı izleyenleri şaşırttı.

Kimsenin yara almadığı olayda, saldırgan ise şok cihazı ile etkisiz hale getirildi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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