İki Eski Güzellik Merkezi Çalışanı Meşhur "Güzellik Merkezi Yalanlarını" İfşa Etti

Güzellik merkezlerinin popülerliği gün geçtikçe artıyor. Çeşitli hizmetler sunan bu merkezler, modern dünyanın hızlı tempolu yaşamında kendine bakım yapmak için zaman bulamayan insanlar için bir çözüm sunuyor. Hatta pek çok kişi, hiç ihtiyacı olmayan işlemleri bile yaptırmaya başlıyor. Her türlü estetik ve bakım işlemlerini bir çatı altında toplayan bu merkezler, cilt bakımından makyaja, saç bakımından masaja kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Sundukları vaatlerle de insanların aklını fazlasıyla çeliyorlar.