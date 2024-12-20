onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İki Eski Güzellik Merkezi Çalışanı Meşhur "Güzellik Merkezi Yalanlarını" İfşa Etti

İki Eski Güzellik Merkezi Çalışanı Meşhur "Güzellik Merkezi Yalanlarını" İfşa Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 16:24

İçerik Devam Ediyor

Güzellik merkezlerinin popülerliği gün geçtikçe artıyor. Çeşitli hizmetler sunan bu merkezler, modern dünyanın hızlı tempolu yaşamında kendine bakım yapmak için zaman bulamayan insanlar için bir çözüm sunuyor. Hatta pek çok kişi, hiç ihtiyacı olmayan işlemleri bile yaptırmaya başlıyor. Her türlü estetik ve bakım işlemlerini bir çatı altında toplayan bu merkezler, cilt bakımından makyaja, saç bakımından masaja kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Sundukları vaatlerle de insanların aklını fazlasıyla çeliyorlar.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDXLTA...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki eski güzellik merkezi çalışanı, bu merkezlerde söylenen klişe yalanları ifşa etti.

İki eski güzellik merkezi çalışanı, bu merkezlerde söylenen klişe yalanları ifşa etti.

İnsanların tonlarca para döktüğü işlemlerin aslında hiçbir işe yaramadığını ortaya çıkaran ikili, pek çok kişinin gözünü açtı.

İnsanların tonlarca para döktüğü işlemlerin aslında hiçbir işe yaramadığını ortaya çıkaran ikili, pek çok kişinin gözünü açtı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın