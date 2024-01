Korkuyu İliklerine Kadar Yaşamayı Sevenlerin Gerçek Hayatta Ziyaret Edebileceği Korku Filmlerinde Geçen Yerler

Night of the Living Dead, kardeşler Johnny (Russell Streiner) ve Barbara'nın (Judith O'Dea) babalarının mezarını ziyaret ettiği bir mezarlıkta başlar. Johnny'nin Barbara'yı ünlü replikle korkutması, 'Sizi almaya geliyorlar, Barbara!' bu sahnede gerçekleşir. Bu sahne, yönetmen George A. Romero'nun çoğu yaşamını geçirdiği Pittsburgh'un yaklaşık 48 kilometre kuzeyindeki Pennsylvania'daki Evans City Mezarlığı'nda çekildi. Her yıl ekim ayında, The Living Dead Museum tarafından Evans City'de düzenlenen The Living Dead Weekend etkinliği gerçekleştirilir. Mezarlık, çekim mekanları turunda yer alır.