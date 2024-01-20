Korkuyu İliklerine Kadar Yaşamayı Sevenlerin Gerçek Hayatta Ziyaret Edebileceği Korku Filmlerinde Geçen Yerler
Korkuyu İliklerine Kadar Yaşamayı Sevenlerin Gerçek Hayatta Ziyaret Edebileceği Korku Filmlerinde Geçen Yerler
Kaynak: https://listverse.com/2023/09/26/10-l...
Favori filmlerinin çekildiği mekanları görmek isteyen birçok izleyici var. Peki korku filmi sevenler de filmin çekildiği mekanları görmek ister mi? Korku filmi tutkunlarının ziyaret edilebilecekleri mekanları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. The Wicker Man (1973)- "Lord Summerisle'in Şatosu"
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2. Night of the Living Dead (1968)- "Mezarlık"
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3. Nosferatu (1922)- Kont Orlok'un Şatosu
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4. The Exorcist (1973)- "Merdivenler"
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5. The Shining (1980)- Overlook Otel
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6. Interview with the Vampire (1994)- Louis’s Plantation
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7. The Blob (1958)- Colonial Theatre
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8. The Fog (1980)- "Deniz feneri"
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9. The Texas Chain Saw Massacre (1974)- "The Gas Station"
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10. Friday the 13th (1980)- Camp Crystal Lake
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11. Halloween (1978)- "Michael Myers'ın Evi"
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12. A Nightmare on Elm Street (1984)- "Elm Street Evi"
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13. The Rocky Horror Picture Show (1975)- "Dr. Frank N. Furter'ın malikanesi"
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14. Hannibal (2001)- Palazzo Vecchio
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15. It: Chapter Two (2019)- "Kütüphane"
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