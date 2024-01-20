Korkuyu İliklerine Kadar Yaşamayı Sevenlerin Gerçek Hayatta Ziyaret Edebileceği Korku Filmlerinde Geçen Yerler

The Exorcist'in sonunda, Rahip Damien Karras (Jason Miller), şeytan tarafından ele geçirilir ve bir pencereden baş aşağı atlar. Aşağıdaki dik taş merdivenlerden yuvarlanır ve ardından ölür. Çekimler Washington, D.C.'nin Georgetown mahallesinde gerçekleşti ancak bu belirli sahnenin çekilmesi için bazı film hilelerine ihtiyaç vardı. MacNeil'in evi aslında merdivenlerden geriye doğru ayarlanmıştı, bu yüzden dublör Chuck Waters'ın atlayışı için açı doğru olacak şekilde sahte bir ön cephe inşa edildi.