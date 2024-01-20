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Korkuyu İliklerine Kadar Yaşamayı Sevenlerin Gerçek Hayatta Ziyaret Edebileceği Korku Filmlerinde Geçen Yerler

Korkuyu İliklerine Kadar Yaşamayı Sevenlerin Gerçek Hayatta Ziyaret Edebileceği Korku Filmlerinde Geçen Yerler

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 22:31

Favori filmlerinin çekildiği mekanları görmek isteyen birçok izleyici var. Peki korku filmi sevenler de filmin çekildiği mekanları görmek ister mi? Korku filmi tutkunlarının ziyaret edilebilecekleri mekanları sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://listverse.com/2023/09/26/10-l...
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1. The Wicker Man (1973)- "Lord Summerisle'in Şatosu"

1. The Wicker Man (1973)- "Lord Summerisle'in Şatosu"

Robin Hardy'nin korku filmi The Wicker Man, hayali İskoç adası Summerisle'da geçiyor. Film, İskoçya'nın batı kıyısındaki birkaç küçük köyde çekildi. Culzean Castle, Lord Summerisle'in (Christopher Lee) etkileyici şatosu için dış mekan olarak kullanıldı. Culzean'ın görkemli kuleleri ve surları, uçurum üzerine inşa edildi. Geniş arazisi yıl boyunca ziyaret edilebilir. Ancak, Culzean'ın iç mekanı, Wicker Man hayranlarına tanıdık gelmeyebilir. Çünkü bu sahneler aslında bir saat uzaklıkta, Castle Kennedy'nin arazisinde bulunan Lochinch Castle'da çekildi.

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2. Night of the Living Dead (1968)- "Mezarlık"

2. Night of the Living Dead (1968)- "Mezarlık"

Night of the Living Dead, kardeşler Johnny (Russell Streiner) ve Barbara'nın (Judith O'Dea) babalarının mezarını ziyaret ettiği bir mezarlıkta başlar. Johnny'nin Barbara'yı ünlü replikle korkutması, 'Sizi almaya geliyorlar, Barbara!' bu sahnede gerçekleşir. Bu sahne, yönetmen George A. Romero'nun çoğu yaşamını geçirdiği Pittsburgh'un yaklaşık 48 kilometre kuzeyindeki Pennsylvania'daki Evans City Mezarlığı'nda çekildi. Her yıl ekim ayında, The Living Dead Museum tarafından Evans City'de düzenlenen The Living Dead Weekend etkinliği gerçekleştirilir. Mezarlık, çekim mekanları turunda yer alır.

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3. Nosferatu (1922)- Kont Orlok'un Şatosu

3. Nosferatu (1922)- Kont Orlok'un Şatosu

F.W. Murnau'nun sessiz filmi Nosferatu, Transilvanya'da geçiyor ancak Almanya ve Slovakya'da çekildi. Alman şehirleri Lübeck ve Wismar, Thomas Hutter'ın (Gustav von Wangenheim) Kont Orlok'un (Max Schreck) şatosuna giderken geçtiği kasaba olarak kullanıldı. Slovakya'da bulunan Orava Şatosu, kayalık bir çıkıntı üzerinde duruyor. 13. yüzyıla ait şato, Kont'un evi olarak kullanıldı. Burası  yıl boyunca ziyaret edilebilir. Slovakya'nın Tatra Dağları ve Vah Nehri de filmin içine dahil edildi.

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4. The Exorcist (1973)- "Merdivenler"

4. The Exorcist (1973)- "Merdivenler"

The Exorcist'in sonunda, Rahip Damien Karras (Jason Miller), şeytan tarafından ele geçirilir ve bir pencereden baş aşağı atlar. Aşağıdaki dik taş merdivenlerden yuvarlanır ve ardından ölür. Çekimler Washington, D.C.'nin Georgetown mahallesinde gerçekleşti ancak bu belirli sahnenin çekilmesi için bazı film hilelerine ihtiyaç vardı. MacNeil'in evi aslında merdivenlerden geriye doğru ayarlanmıştı, bu yüzden dublör Chuck Waters'ın atlayışı için açı doğru olacak şekilde sahte bir ön cephe inşa edildi.

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5. The Shining (1980)- Overlook Otel

5. The Shining (1980)- Overlook Otel

Stanley Kubrick'in 1980'de çektiği 'The Shining' filminde dış sahneler Oregon'ın Mount Hood bölgesinde bulunan Timberline Lodge'da çekildi. İç mekan sahneleri ise İngiltere'deki Elstree Stüdyoları'ndaki ses stüdyolarında çekildi. Set California'daki Yosemite Ulusal Parkı'ndaki The Ahwahnee Hotel'i andıracak şekilde tasarlandı. Overlook'ın büyük ana salonu ve merdivenleri özellikle The Ahwahnee'ye çok benziyor.

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6. Interview with the Vampire (1994)- Louis’s Plantation

6. Interview with the Vampire (1994)- Louis’s Plantation

Anne Rice'in aynı adı taşıyan romanına dayanan Interview with the Vampire, kısmen New Orleans dışında bulunan Louis'e (Brad Pitt) ait büyük bir plantasyonda geçiyor. The Shining'deki Overlook Otel gibi, plantasyon dış ve iç mekan çekimleri için farklı binaların kullanılmasıyla oluşturuldu. Louis'in malikanesinin dış mekanlarında Yunan esintili sütunlarıyla Oak Alley Plantasyonu kullanıldı. Mezarlık ve iskele sahneleri için arazisi kullanıldı.

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7. The Blob (1958)- Colonial Theatre

7. The Blob (1958)- Colonial Theatre

İnsanlar The Blob'u düşündüklerinde, genellikle başroldeki Blob'un sinemadan Colonial Theatre'a sızdığı sahneyi hatırlarlar. Bu tiyatro, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde  bulunan Phoenixville da bulunuyor. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen Blobfest'in merkezi. Film gösterimleri, kostüm yarışmaları ve sokak fuarı ile birlikte ünlü sinema kaçma sahnesinin yeniden canlandırılıyor.

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8. The Fog (1980)- "Deniz feneri"

8. The Fog (1980)- "Deniz feneri"

John Carpenter'ın The Fog filmindeki en ikonik mekan Spivey Point'teki deniz feneri. Bu küçük deniz fenerinden, Antonio Bay sakinlerine doğaüstü bir sisin geldiği konusunda uyarılarda bulunur. Kaliforniya'daki Point Reyes Deniz Feneri, bu atmosferik yapı için dış mekan çekimlerinde kullanıldı.

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9. The Texas Chain Saw Massacre (1974)- "The Gas Station"

9. The Texas Chain Saw Massacre (1974)- "The Gas Station"

Tobe Hooper'ın The Texas Chain Saw Massacre filminde kaos başlamadan önce, karakterler köhne bir benzin istasyonunda durur. Bu yer tabelasına göre aynı zamanda barbekü satışı da yapıyor. Benzin istasyonu hala Bastrop, Teksas'ta bulunuyor. Burası The Gas Station adlı bir gerçek barbekü restoranına dönüştürülmüş.

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10. Friday the 13th (1980)- Camp Crystal Lake

10. Friday the 13th (1980)- Camp Crystal Lake

Friday the 13th filminin oyuncu kadrosu ve ekibi, filmin içekimlerini gerçekleştirmek üzere New Jersey'deki Camp No-Be-Bo-Sco'ya gitti. Bugün kamp hala Amerika Erkek İzcileri tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. 2011'de resmi turlar düzenlenmeye başladı.

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11. Halloween (1978)- "Michael Myers'ın Evi"

11. Halloween (1978)- "Michael Myers'ın Evi"

Michael Myers, Freddy Krueger ve Jason Voorhees gibi ikonik bir korku karakteri. İlk kez John Carpenter'ın 1978 yapımı Halloween filminde ortaya çıktı. Filmdeki mekanlardan biri, kız kardeşi ve erkek kardeşini öldürdüğü yer olan Myers evi. Ev özel mülk olduğu için gezmek her zaman mümkün olmuyor.

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12. A Nightmare on Elm Street (1984)- "Elm Street Evi"

12. A Nightmare on Elm Street (1984)- "Elm Street Evi"

A Nightmare on Elm Street filmindeki evin Elm Street'te olmadığını öğrenmek biraz moral bozucu olabilir ancak dışının çekimlerden bu yana korunduğunu öğrenmek korku severlere biraz moral verebilir. İlk filmde ev, Nancy Thompson ve ailesine aitti, ardından A Nightmare on Elm Street II: Freddy's Revenge filminde Jesse Walsh'a aitti. En son Freddy'nin rüya evi olarak diğer filmlerde yer aldı.

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13. The Rocky Horror Picture Show (1975)- "Dr. Frank N. Furter'ın malikanesi"

13. The Rocky Horror Picture Show (1975)- "Dr. Frank N. Furter'ın malikanesi"

The Rocky Horror Picture Show'u izleyenler asla unutmaz. Boş zamanını doldurmak amacıyla başlayan aktörün projesi, sahne prodüksiyonuna dönüştü ve ardından hepimizin bildiği ve sevdiği 1975 bilim kurgu filmine evrildi. İngiltere'de Bram Studios'ta ve Oakley Court Hotel'de çekildi.

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14. Hannibal (2001)- Palazzo Vecchio

14. Hannibal (2001)- Palazzo Vecchio

Hannibal seri katilin hikayesini seven ve İtalya'yı ziyaret etmek için bir neden arayan biriyseniz, daha fazla aramayın. Filmde baş komiser Rinaldo Pazzi bir kütüphane küratörünün kayboluşunu araştırır. Araması sırasında, Doktor Fell olduğunu düşündüğü kişiyle konuşur ancak aslında o Hannibal'dır. Pazzi, Lecter'ın yakalanmasıyla ilgili ödülü öğrendiğinde, büyülenir ve katili kendisi yakalamaya çalışır.

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15. It: Chapter Two (2019)- "Kütüphane"

15. It: Chapter Two (2019)- "Kütüphane"

Filmin çekimleri Port Hope kasabasında yapılıyor. Birkaç önemli sahne ve mekanın yanı sıra çeşitli dış mekan çekimleri için kullanıldı. Kütüphane genç Ben'in kasabayı tehdit eden bir dizi açıklanamayan gizemi keşfettiği yer. Kütüphanenin iç mekanı diğer yerlerden alınan çekimlerin bir karışımı olsa da, dışı Port Hope Belediye Sarayı'na ait.

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