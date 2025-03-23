CHP Ön Seçim Sonuçları 2025: Ne Zaman Açıklanacak, Kaç Kişi Oy Kullandı?

Vatandaşlar, 'CHP'de ne seçimi yapıldı?' sorusunu araştırmaya başladı. 23 Mart Pazar günü CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitti. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'nin ön seçime verdiği önem artmıştı. Parti üyesi olmayan kişilerin de 'dayanışma sandığı' ile oy verebileceği açıklanmıştı.

81 ilde toplam 5 bin 960 sandık kurulduğu açıklandı. Büyükşehirlerde kurulan sandıklarda uzun kuyruklar olduğu görüldü. Oy verme işlemleri saat 19.00 itibarıyla sona erdi. CHP ön seçim sonuçları ise merak konusu oldu.

CHP ön seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oyların sayımı yapıldıktan sonra sonuç tutanakları ilçe başkanlığına teslim edilecek.