CHP Ön Seçim Sonuçları 2025: Ne Zaman Açıklanacak, Kaç Kişi Oy Kullandı?
CHP Ön Seçim Sonuçları 2025: Ne Zaman Açıklanacak, Kaç Kişi Oy Kullandı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklama süreçlerinin ardından ön seçim, CHP için daha önemli bir hale geldi. CHP, 23 Mart'ta ön seçim için sandık başına gidileceğini açıklamış ve parti üyesi olmayan vatandaşları da oy kullanmak için çağırmıştı. 23 Mart Pazar günü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını seçmek için sandık başına gidildi. CHP ön seçimlerinde oy kullanma işlemleri saat 19.00'a kadar sürdü. CHP ön seçim sonuçları ise merak konusu oldu.
Peki CHP ön seçim sonucu ne zaman açıklanacak, kaç oy kullanıldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Ön Seçim Sonuçları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Ön Seçim Ne Zaman Açıklanacak?
CHP Ön Seçimlerde Kaç Kişi Oy Kullandı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın