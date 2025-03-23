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CHP Ön Seçim Sonuçları 2025: Ne Zaman Açıklanacak, Kaç Kişi Oy Kullandı?

CHP Ön Seçim Sonuçları 2025: Ne Zaman Açıklanacak, Kaç Kişi Oy Kullandı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 20:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklama süreçlerinin ardından ön seçim, CHP için daha önemli bir hale geldi. CHP, 23 Mart'ta ön seçim için sandık başına gidileceğini açıklamış ve parti üyesi olmayan vatandaşları da oy kullanmak için çağırmıştı. 23 Mart Pazar günü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını seçmek için sandık başına gidildi. CHP ön seçimlerinde oy kullanma işlemleri saat 19.00'a kadar sürdü. CHP ön seçim sonuçları ise merak konusu oldu.

Peki CHP ön seçim sonucu ne zaman açıklanacak, kaç oy kullanıldı?

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CHP Ön Seçim Sonuçları

CHP Ön Seçim Sonuçları

Vatandaşlar, 'CHP'de ne seçimi yapıldı?' sorusunu araştırmaya başladı. 23 Mart Pazar günü CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitti. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'nin ön seçime verdiği önem artmıştı. Parti üyesi olmayan kişilerin de 'dayanışma sandığı' ile oy verebileceği açıklanmıştı.

81 ilde toplam 5 bin 960 sandık kurulduğu açıklandı. Büyükşehirlerde kurulan sandıklarda uzun kuyruklar olduğu görüldü. Oy verme işlemleri saat 19.00 itibarıyla sona erdi. CHP ön seçim sonuçları ise merak konusu oldu.

CHP ön seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Oyların sayımı yapıldıktan sonra sonuç tutanakları ilçe başkanlığına teslim edilecek.

CHP Ön Seçim Ne Zaman Açıklanacak?

CHP Ön Seçim Ne Zaman Açıklanacak?

CHP ön seçim sonuçlarının 23 Mart gece saatlerinde açıklanması bekleniyor. Ön seçim sonuçlarının 24 Mart'a kalmadan açıklanacağı tahmin ediliyor.

CHP ön seçim sonuçlarının açıklanması için oyların sayımının yapılması, sonuç tutanaklarının ilçe başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor. Ön seçim sonuçları ise genel merkez tarafından açıklanacak.

CHP Ön Seçimlerde Kaç Kişi Oy Kullandı?

CHP Ön Seçimlerde Kaç Kişi Oy Kullandı?

CHP ön seçimlerinde oy kullanan kişi sayısı net olarak bilinmiyor. Kesin sayı, oy sayım işlemlerinin bitmesi ve tutanakların teslim edilmesinin ardından netlik kazanacak. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Anka'ya yaptığı açıklamada CHP ön seçimlerinde yaklaşık 20 milyon kişinin oy kullandığını belirtti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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