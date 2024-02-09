Başrolünde Jason Statham'ın Yer Aldığı Aksiyon Filmi 'The Beekeeper'a Gelen Tepkiler

David Ayer tarafından yönetilen ve Kurt Wimmer tarafından yazılan 'The Beekeeper', 12 Ocak 2024’te izleyiciyle buluştu. İngiltere ve Amerika ortak yapımı filmde aksiyon filmlerinin gözdesi Jason Statham başrolde yer alıyor.

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