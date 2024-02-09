Başrolünde Jason Statham'ın Yer Aldığı Aksiyon Filmi 'The Beekeeper'a Gelen Tepkiler
Başrolünde Jason Statham'ın Yer Aldığı Aksiyon Filmi 'The Beekeeper'a Gelen Tepkiler
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Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı 'The Beekeeper' filmi 2024 yılının en aksiyon dolu filmlerinden birisi.
Ünlü aksiyon filmi "The Beekeeper" vizyona girdiği ilk 2 günde dünya gişelerinde birinci olarak büyük bir başarı elde etmişti.
Filmde eski bir ajan olan Adam Clay'in değer verdiği insanların bir dolandırıcılık planına kurban gitmesi üzerine intikam almaya karar vermesi anlatılır.
Dolandırıcıların bilmediği şey var. Adam Clay'in eski bir 'Beekeeper' ajanı olduğu ve amacına ulaşana kadar kimsenin onu durduramayacak olması.
Oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Josh Hutcherson, Jeremy Irons gibi isimler de yer alıyor.
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David Ayer tarafından yönetilen ve Kurt Wimmer tarafından yazılan 'The Beekeeper', 12 Ocak 2024’te gösterime girdi.
İngiltere ve Amerika ortak yapımı olan film tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
"sonunda arıcıyı gördüm, çok belalı. Statham'ın Statham'a izin vermesine izin verirseniz. Bundan 10 taneye daha ihtiyacım olacak."
"Erkek egemen bir alanda bir erkeği bir kadınla değiştirdiğinizde elde edeceğiniz şey budur."
"Bu filmler mantıklı"
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"Gereksiz yere çığlık attı."
"Arıcı çok muhteşem bir film"
"Bundan keyif alan tek kişinin ben olduğumu sanıyordum."
"Belirli bir favorim yok. Ben sadece iyi işleri seviyorum ve takdir ediyorum."
"Arıcı, bir insan olarak "tüm bu pisliği yakacağım" ifadesinin gerçek bir temsilidir. Bunun için buradayım."
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"Söz veriyorum Arıcı 10/10"
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