İlk Filmiyle Büyük Beğeni Toplayan 'Moana'nın Devam Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
İlk Filmiyle Büyük Beğeni Toplayan 'Moana'nın Devam Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/mo...
2016 yılında ilk filmiyle büyük beğeni toplayan 'Moana' filminin 8 yıl aradan sonra devam film gelmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen filmin fragmanı çıktı.
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2016 yılında yayınlanan ve seslendirme kadrosunda Dwayne Johnson ve Auli’i Cravalho yer aldığı 'Moana' vizyona girdiği dönem büyük beğeni toplamıştı.
Daha önce yönetmen koltuğunda 'Define Gezegeni', 'Prenses' ve Kurbağa' ve 'Herkül' filmlerini birlikte yöneten John Musker ve Ron Clements oturuyordu.
Disney Patronu Bob Iger'ın 'Moana 2'nin bu kasım ayında uzun metrajlı filmi olarak çıkacağını duyurması izleyiciyi heyecanlandırdı.
Devam filmini Dave Derrick Jr. yönetiyor. Müzikleri ise Abigail Barlow ve Emily Bear ikilisinin yanı sıra ilk filmde çalışan Opetaia Foa'i ve Mark Mancina hazırlıyor.
2016 filminde Moana'yı seslendiren Auli'i Cravalho'nun animasyon devam filminde de rolünü yeniden canlandırması bekleniyor.
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27 Kasım'da vizyona girmesi planlanan filmden fragman geldi.👇
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