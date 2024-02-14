Kıpır Kıpır Aşk Şarkılarının Şahı Edis 14 Şubat'a Yalnız Girdi: Videosuyla Tüm Yalnızların Sesi Oldu
Kıpır Kıpır Aşk Şarkılarının Şahı Edis 14 Şubat'a Yalnız Girdi: Videosuyla Tüm Yalnızların Sesi Oldu
Edis denilince aklımıza hiç şüphesiz kıpıp kıpır aşk şarkıları geliyor. Neredeyse her şarkısıyla dilimize dolanan Edis, son zamanların en popüler isimleri arasında. Peki Edis 14 Şubat'ta ne yapıyor dersiniz?
14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız giren Edis, tüm yalnızların sesine ses olmaya karar vermiş gibi duruyor!
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Ses onda, dans şovları onda, karizma desen, sempatiklik desen onda. Elbette son zamanların gözde isimlerinden Edis'den bahsediyoruz.
"Martılar", "Dudak", "Çok Çok" gibi şarkılarını birçoğumuzun ezbere bildiği Edis, konserinde ise kelimenin tam anlamıyla döktürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim kutlamalarında son derece başarılı bir sahne şovu sergileyen Edis, pop şarkısı eşliğinde horon teperek büyük bir değişikliğe de imzasını atmıştı.
Haliyle bu kadar başarılı ve yakışıklı bir ismin özel hayatı da magazin gündeminden eksik olmuyor. Edis'in sevgilisi olup olmadığı sık sık merak konusu oluyor.
Peki ya Edis ne yaptı dersiniz?
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Sevgililerin yanında yalnızlığını, arabada giderken yalnızlığını çeken Edis'in yüzünde buruk bir gülümseme vardı...
Edis'i yalnız bırakan hayat, bize neler yapmaz? 😂
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