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Kıpır Kıpır Aşk Şarkılarının Şahı Edis 14 Şubat'a Yalnız Girdi: Videosuyla Tüm Yalnızların Sesi Oldu

Kıpır Kıpır Aşk Şarkılarının Şahı Edis 14 Şubat'a Yalnız Girdi: Videosuyla Tüm Yalnızların Sesi Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.02.2024 - 14:31

Edis denilince aklımıza hiç şüphesiz kıpıp kıpır aşk şarkıları geliyor. Neredeyse her şarkısıyla dilimize dolanan Edis, son zamanların en popüler isimleri arasında. Peki Edis 14 Şubat'ta ne yapıyor dersiniz?

14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız giren Edis, tüm yalnızların sesine ses olmaya karar vermiş gibi duruyor!

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Ses onda, dans şovları onda, karizma desen, sempatiklik desen onda. Elbette son zamanların gözde isimlerinden Edis'den bahsediyoruz.

Ses onda, dans şovları onda, karizma desen, sempatiklik desen onda. Elbette son zamanların gözde isimlerinden Edis'den bahsediyoruz.

Ünlü şarkıcı Edis, müzik sektörüne atıldığında beri çıkardığı şarkılarla dillerimizden düşmedi. Gerek çıkardığı kıpır kıpır şarkılarla gerekse hüzün dolu şarkılarla yepyeni bir soluk getirdi müzik dünyasına.'

"Martılar", "Dudak", "Çok Çok" gibi şarkılarını birçoğumuzun ezbere bildiği Edis, konserinde ise kelimenin tam anlamıyla döktürüyor.

"Martılar", "Dudak", "Çok Çok" gibi şarkılarını birçoğumuzun ezbere bildiği Edis, konserinde ise kelimenin tam anlamıyla döktürüyor.

Kendine has tarzıyla sahne alan Edis, kıvrak danslarıyla da beğeni topluyor. Dillere dolanan şarkılarının yanısıra ünlü isimlerle yaptığı düetler de var tabii.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim kutlamalarında son derece başarılı bir sahne şovu sergileyen Edis, pop şarkısı eşliğinde horon teperek büyük bir değişikliğe de imzasını atmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim kutlamalarında son derece başarılı bir sahne şovu sergileyen Edis, pop şarkısı eşliğinde horon teperek büyük bir değişikliğe de imzasını atmıştı.

Kendisinden böyle bir şov beklememek de haksızlık olurdu zaten!

Haliyle bu kadar başarılı ve yakışıklı bir ismin özel hayatı da magazin gündeminden eksik olmuyor. Edis'in sevgilisi olup olmadığı sık sık merak konusu oluyor.

Haliyle bu kadar başarılı ve yakışıklı bir ismin özel hayatı da magazin gündeminden eksik olmuyor. Edis'in sevgilisi olup olmadığı sık sık merak konusu oluyor.

14 Şubat'ın yani sevgililer gününün gelmesiyle birlikte, birçok çiftten aşk dolu paylaşımlar gelmeye başladı. Kimisi bir şarkı eşliğinde haykırdı aşkını, kimisi nostaljik bir fotoğrafla.

Peki ya Edis ne yaptı dersiniz?

Peki ya Edis ne yaptı dersiniz?

14 Şubat'ta yalnızlığına vurgu yaparak ve tüm yalnızların sesine ses olarak eğlenceli bir video paylaştı!

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Sevgililerin yanında yalnızlığını, arabada giderken yalnızlığını çeken Edis'in yüzünde buruk bir gülümseme vardı...

Sevgililerin yanında yalnızlığını, arabada giderken yalnızlığını çeken Edis'in yüzünde buruk bir gülümseme vardı...

Edis'i yalnız bırakan hayat, bize neler yapmaz? 😂

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