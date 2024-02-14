Kıpır Kıpır Aşk Şarkılarının Şahı Edis 14 Şubat'a Yalnız Girdi: Videosuyla Tüm Yalnızların Sesi Oldu

Edis denilince aklımıza hiç şüphesiz kıpıp kıpır aşk şarkıları geliyor. Neredeyse her şarkısıyla dilimize dolanan Edis, son zamanların en popüler isimleri arasında. Peki Edis 14 Şubat'ta ne yapıyor dersiniz?

14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız giren Edis, tüm yalnızların sesine ses olmaya karar vermiş gibi duruyor!