Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Görevlerini Bıraktıktan Sonra Soyadlarıyla Kendi İnternet Sitesini Açtılar
Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Görevlerini Bıraktıktan Sonra Soyadlarıyla Kendi İnternet Sitesini Açtılar
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Kraliyet ailesinin olaylı çifti Harry ve Meghan sık sık verdikleri röportajlarıyla ve Kraliyetle bağlarını koparmalarından sonra yaptıklarıyla gündeme geliyor, Şimdi de kendi internet sitelerini kuran ikili büyük ses getirdi. Detaylar👇
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Evlendikleri gibi Kraliyetin en çok konuşulan iki ismi haline gelen Harry ve Meghan'ı mutlaka duymuşsunuzdur. Kendileri sarayın ve soyadlarının sorumluluğunu alamayıp en sonunda görevlerini bırakma kararı almışlardı.
Prens Harry ve Meghan, dün gece Sussex unvanlarını kullanan yeni bir web sitesi açtıktan sonra Kraliyet Ailesi ile yeni bir tartışma riskini göze aldılar.
Daha önce kamusal görevleri ile ilgili duyuruları kendi kurdukları Archewell vakfının sitesi üzerinden duyuran Harry ve Meghan, Sussex Dükü ve Düşesi olarak yeni bir internet sitesi açtılar.
Çift, Archewell web sayfalarını, biyografilerini içeren ve son faaliyetlerini listeleyen Sussex.com adlı bir siteyle değiştirdi.
Ancak kaynaklar, Sussex unvanlarını ve kraliyet armalarını ticari amaçlarla kullanmalarının Saray'dan şikayetlere neden olabileceği konusunda ikiliyi uyardı...
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Çiftin unvanları veya armalarıyla ticaret yapması halinde Kraliyet ailesinin Harry ve Meghan'ın yeni Sussex.com sitesini kapatabileceği uyarısında bulundu...
Ancak Sussex Ailesi "Bu onların adı!" şeklinde karşılık verdi.Son olarak, durumla ilgili "Sussex'in kullanımıyla ilgili gerçek bir sorun yaşayacaklar. Bu bir kraliyet unvanıdır ve bu konuda en ufak bir ticari ima varsa kapatılacaktır. Bunun ne kadar gayri ciddi olduğunu görememeleri şaşırtıcı” dendi.
Ancak çifte yakın bir kaynağın söylediğine göre: "Prens Harry ve Meghan, Sussex Dükü ve Düşesi'dir. Bu bir gerçek. Bu onların soyadı ve aile adı” bu söyleme göre ikilinin soyadlarını dilediğince kullanabileceği ima edildi.
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