Dolgun Hatlarıyla Ünlenen ve Fiziğiyle Nam Salan Kim Kardashian'ın Birden Deri Kemik Kalması Herkesi Şaşırttı
Dolgun Hatlarıyla Ünlenen ve Fiziğiyle Nam Salan Kim Kardashian'ın Birden Deri Kemik Kalması Herkesi Şaşırttı
Kardashian-Jenner kadınları bildiğimiz gibi abartılı estetikleri ve dolgun vücut hatlarıyla ünlenmiş ve dünyada resmen belirgin hatları moda haline getirmiş isimler. Şimdilerde 'sadeliğe' yöneldiklerini söyleyen internet isimleri verdikleri kilolarla gündem oldu. Detaylar👇
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Son derece abartılı vücut hatlarıyla ünlenmiş hatta bununla kendine gelir kapısı elde etmiş Kim Kardashian'ın fiziği magazin manşetlerine sayısız kez konu olmuştu.
Kariyerine en aşağılardan başlayan ve şu an olduğu yerlere skandallarıyla, güvenirliği olmayan iş birlikleriyle ve o malum kasetle gelen Kardashian'ın değişimini yıllardır yakından takip ediyoruz.
Estetik müdahaleleri sadece yüzünde değil vücudunda da oldukça fazla kullanan milyarder internet yüzü, dolgun hatlı kadınlara adeta umut ışığı olmuş ve incecik görünümlerdense farklı bir estetik algı oluşturmuştu.
Yılların sonunda tanınmaz hale gelen estetik harikası diyebileceğimiz isim bu görünümü ünlendirmek için kendi markasını kurmuş ve insanlara korselerle bu tip vücutlara ulaşabileceğini düşündürtmüştü...
Özellikle kadınların bu görünüme ulaşmak için gözlerini karartıp bıçak altına yattığı dönemde Kim Kardashian abartılı gözüken fiziğinden sıkılmış olacak ki...
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Super Bowl'a katılan isim verdiği kilolarla ve erittiği kalçasıyla dikkat çekti... Kum saati görünümünden bir çırpıda vaz geçen ismin muhtemelen yan etkisi oldukça fazla olan ilaçlarla bu görünüme kavuştuğu düşünülüyor.
Özellikle kalçasındaki dolguların resmen yok olmasıyla dikkat çeken Kardashian'ın Kardashian'lığından ne kaldığı ve bu kiloları nasıl verdiği ise akıllarda soru işaretleri bıraktı.
İşte o görüntüler👇
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