Dolgun Hatlarıyla Ünlenen ve Fiziğiyle Nam Salan Kim Kardashian'ın Birden Deri Kemik Kalması Herkesi Şaşırttı

Kardashian-Jenner kadınları bildiğimiz gibi abartılı estetikleri ve dolgun vücut hatlarıyla ünlenmiş ve dünyada resmen belirgin hatları moda haline getirmiş isimler. Şimdilerde 'sadeliğe' yöneldiklerini söyleyen internet isimleri verdikleri kilolarla gündem oldu. Detaylar👇