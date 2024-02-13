Super Bowl Devre Arası Performansında Usher'a Sahnede Eşlik Edecek Justin Bieber Listeden Çıkartıldı!

Bu sene en yüksek izlenmeye ulaşan televizyon yayını olarak rekora imza atan Super Bowl şampiyonası büyük ses getirdi. Usher ve Alicia Keys'in devre arasında yaptığı sahne çok konuşuldu fakat Justin Bieber'ın neden sahne almadığı merak konusu oldu. Detaylar👇