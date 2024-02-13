Super Bowl Devre Arası Performansında Usher'a Sahnede Eşlik Edecek Justin Bieber Listeden Çıkartıldı!
Super Bowl Devre Arası Performansında Usher'a Sahnede Eşlik Edecek Justin Bieber Listeden Çıkartıldı!
Bu sene en yüksek izlenmeye ulaşan televizyon yayını olarak rekora imza atan Super Bowl şampiyonası büyük ses getirdi. Usher ve Alicia Keys'in devre arasında yaptığı sahne çok konuşuldu fakat Justin Bieber'ın neden sahne almadığı merak konusu oldu. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bilmeyenler için R&B şarkıcısı Usher, Justin Bieber'ın kariyerinin ilk yıllarında büyük rol oynamış önemli bir isim.
Ünlü şarkıcı, Kanadalı şarkıcının kariyerine 13 yaşındayken, Scooter Braun ile ortak bir girişim olan Raymond Braun Media Group ile anlaşarak başlamasına yardımcı oldu.
Bu yıl rekor izlenmeye ulaşmış Las Vegas'taki Super Bowl maçının devre arasında sahne alan Usher efsane bir performansa imza attı.
Super Bowl sahneleri yılın en çok beklenti oluşturan performanslarından biri olduğu için Usher'a eşlik edecek isimler de merak uyandırmıştı.
Şampiyonluk maçı öncesi Justin Bieber ile görüştüğünü ve sahne almak istediğini söyleyen dünyaca ünlü şarkıcıya ikilinin hayranlarından olumlu birçok yorum gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat ünlü şarkıcının isteğini geri çevirmeyeceği düşünülen Justin Bieber sahneye çıkmadı. Anlaşmanın bir ay önceden imzalanmasına rağmen sadece 2 dakikalığına sahneye çıkacak Bieber statta otururken kameralara yakalandı...
Super Bowl'dan önceki gece Las Vegas'a gelen Bieber Travis Scott ile tüm gece partilemiş.
İşte o görüntüler👇
Bütün gece partileyen Bieber, Usher tarafından son dakika performans listesinden çıkarılmış...
Bu yüzden 15 dakika sürmesi planlanan devre arası sahnesi 13 dakika sürmüş, fakat bu durum Justin Bieber'ın ne kadar umrunda olmuş orası tartışılır...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda