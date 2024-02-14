Nişanlısı Jordan Lutes Turşu Bağımlısı Demi Lovato'ya Sevgililer Günü'nde Turşulardan Oluşan Buket Hediye Etti

Amerikan'nın ünlü isimlerinden biri olan Demi Lovato bir zamanlar aşk hayatıyla sık sık magazin gündemine düşse de son zamanlarda birlikte olduğu sevgilisiyle oldukça mutlu gözüküyor. Jordan Lutes Sevgiler Günü için nişanlısı Lovato'ya çok sevdiği turşulardan bir buket gönderdi. Detaylar👇