Nişanlısı Jordan Lutes Turşu Bağımlısı Demi Lovato'ya Sevgililer Günü'nde Turşulardan Oluşan Buket Hediye Etti
Nişanlısı Jordan Lutes Turşu Bağımlısı Demi Lovato'ya Sevgililer Günü'nde Turşulardan Oluşan Buket Hediye Etti
Amerikan'nın ünlü isimlerinden biri olan Demi Lovato bir zamanlar aşk hayatıyla sık sık magazin gündemine düşse de son zamanlarda birlikte olduğu sevgilisiyle oldukça mutlu gözüküyor. Jordan Lutes Sevgiler Günü için nişanlısı Lovato'ya çok sevdiği turşulardan bir buket gönderdi. Detaylar👇
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Kariyerine erken yaşta başlayan ve ekran önünde büyüyen isimlerden biri olan Demi Lovato'yu çoğumuz yakından tanıyoruz.
Gerek fiziğiyle gerek sürekli değişen tarzıyla çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü şarkıcının turşu aşkını duymayan yoktur.
Gerçek bir turşu bağımlısı olan Lovato geçtiğimiz ay kendi markasını çıkartmak için bile turşu ismi seçti! Lovato'nun sevgisi başka bir boyutta diyebiliriz...
Söz yazarı Jordan Lutes ile uzun süredir aşk yaşan isim Aralık ayında nişanlanmıştı hatırlarsanız...
Nişanlısının Sevgililer Gününü kutlamak isteyen şarkıcı bir dizi fotoğrafın altına "Nereden başlasam ki? Sana nişanlım dediğim için çok minnettarım çünkü hayatıma girdiğinden beri her günüm bir rüya gibi geçiyor. Hayatımda hiç gülmediğim kadar çok ve sık gülüyorum ve milyonlarca kez gülümsüyorum. Böyle bir aşkın var olabileceğini gerçekten hiç bilmiyordum... ama SEN - sevgi dolu, şefkatli, merhametli, muhteşem, çok komik, çok yetenekli ve tanıştığın herkese karşı çok naziksin. Sana benim dediğim için çok şanslıyım... bana hayatımın en güzel iki yılını yaşattığın için teşekkür ederim... ve birlikte daha nice Sevgililer Günü'ne bebeğim. Seni seviyorum 🥹🖤 " diye ekledi.
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Lutes paylaşımın altına yorum olarak "Bebeğim benim! Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Sonsuza dek söyleyeceğim, nasıl bu kadar şanslı olduğumu bilmiyorum. Seni çok seviyorum benim güzel nişanlım 😘😘😘😘" yazdı.
Bu romantik paylaşıma bile şaşırmayacağımız şekilde turşu kostümü giyerek dans ettikleri videoyu ekleyen Demi Lovato'ya nişanlısından Sevgililer Günü hediyesi olarak...
Tabii ki turşu buketi geldi! Jordan Lutes şarkıcıya katıldığı programda hediye olarak turşudan yapılmış bir buket gönderdi...
Gelen tepkilere bakalım 👇
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