Çiçeği Burnunda Çiftimiz Bradley Cooper ve Gigi Hadid İlk Sevgililer Gününü Birlikte Geçirdi
Çiçeği Burnunda Çiftimiz Bradley Cooper ve Gigi Hadid İlk Sevgililer Gününü Birlikte Geçirdi
Geçtiğimiz sene aşk iddiaları büyük yankı yapmış Gigi Hadid ve Bradley Cooper çiftinin ilişkisi son zamanlarda kameralara yansımaya başladı. Bu sene ilk Sevgililer Gününü birlikte geçirecek çift objektiflere yakalandı. Detaylar👇
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Ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın güzelleri güzeli eşi İrina Shayk'la ayrılık sonrası üzüntüsü pek de uzun sürmemişti hatırlarsanız.
49 yaşındaki Cooper'ın 28 yaşındaki güzel model Gigi Hadid ile Ekim 2023'ten beri görüştüğü iddiaları gündeme oturmuştu.
Gigi Hadid ise kızının babası Zayn Malik ile 6 yıllık birlikteliklerini 2021 senesinde bitirdikten sonra Leonardo DiCaprio ile aşk yaşadığı iddalarına bulaşmıştı.
İkisi de eşlerinden boşanmış ve kız çocuğuna sahip ikili birbirlerine olan benzer durumlarıyla mutluluğu kendilerinde bulmuş olacaklar ki...
İlişkilerini kameralardan uzak yaşamak isteseler geçtiğimiz ay net bir şekilde el ele kameralara yansıdılar.
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İlk defa Sevgililer Gününü birlikte kutlayan çift el ele New York sokaklarında yürürken görüntülendi.
Ayrıca Hadid ve Cooper çiftinin birbiriyle uyumlu bereler takmaları dikkatlerden kaçmadı😍
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