Kourtney Kardashian'ın Markasının Ürünleri Kendi Tesisinden Kamyonla Çalındı, Üstüne Hırsızlar Fidye İstedi

Kardashianların yüzü bir türlü gülmeyen en büyük kardeşi Kourtney Kardashian tam aşkı bulmuş mutluluğa ermiş derken, markasının üretim tesisinden ürünleri kamyonla çalındı. Film gibi bir olaya karışan Kourtney'e üstelik fidye notu bırakıldı. Detaylar👇