Kourtney Kardashian'ın Markasının Ürünleri Kendi Tesisinden Kamyonla Çalındı, Üstüne Hırsızlar Fidye İstedi
Kourtney Kardashian'ın Markasının Ürünleri Kendi Tesisinden Kamyonla Çalındı, Üstüne Hırsızlar Fidye İstedi
Kardashianların yüzü bir türlü gülmeyen en büyük kardeşi Kourtney Kardashian tam aşkı bulmuş mutluluğa ermiş derken, markasının üretim tesisinden ürünleri kamyonla çalındı. Film gibi bir olaya karışan Kourtney'e üstelik fidye notu bırakıldı. Detaylar👇
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44 yaşındaki ailenin en büyük kızı olan Kourtney Kardashian tam bir drama kraliçesi bildiğimiz gibi... Ailenin kavgaları ve skandalları bitmese de sürekli ötekileştirilen ve kardeşi Kim'in gölgesinde kalan Kourtney sonunda resti çekmiş ve ailesiyle arasına mesafe koymaya karar vermişti.
Ailenin diğer kızları gibi kendi markasını çıkartıp popülaritesi üzerinden reklam yapan ve para kazanan Kourtney son zamanlarda yeni ilişkisine ve doğmuş bebeğine kendini adamış durumda.
Ayrıca bir takviye gıda marjası çıkartan Kourtney içeriğinde ne olduğu belli olmayan, sadece doğal olduğu belirtilen ürünlerle garip vaatlerde bulunuyor...
Zayıflama, konsantrasyon sağlama ve enerji verme gibi etkileri olduğu söylenen takviyeleri her yaştan kitleye sahip olan Kourtney tarafından denetimsizce satılıyor.
Gelelim asıl olaya...Kourtney Kardashian ve sağlık takviyesi markası geçen hafta ilginç bir soygun yaşadı!
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Ürün sevkiyatı yapmak üzere tesiste bulunan bir kamyon, geçtiğimiz hafta sonu bulunduğu depodan çalındı. Ayrıca kaçırılan kamyonun içindeki ürünlerin en çok satan ürünler olduğu ve 4 milyon dolar değerinde olduğu söylendi.
Kişilerin tesisin sistemini hacklediğini ve sahte kimlikle tesise girdiği bilinirken, üstüne üstlük hırsızlar tarafından dijital olarak bir fidye notu gönderildiği ve tüm bu pahalı takviyelerin Kourtney’e geri verilmesi için ödeme talep edildiği öğrenildi.
Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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