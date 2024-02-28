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Kıyafet Seçimleriyle İnterneti Kırıp Geçen Kim Kardashian'ın Korse Seçimi "Belin Nerede?" Dedirtti

Kıyafet Seçimleriyle İnterneti Kırıp Geçen Kim Kardashian'ın Korse Seçimi "Belin Nerede?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 20:19

Ne yapsa ne giyse skandal olan, fakat aynı zamanda günümüzün moda anlayışından estetik algısına birçok trendi yöneten Kim Kardashian sık sık değiştirdiği tarzı ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Detaylar👇

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Günümüzün en bilindik internet isimlerinden biri olan Kim Kardashian'ı çoğumuzun oluşturduğu estetik algılarıyla tanıyoruz.

Günümüzün en bilindik internet isimlerinden biri olan Kim Kardashian'ı çoğumuzun oluşturduğu estetik algılarıyla tanıyoruz.

Kendisi bugüne kadar çeşit çeşit girişimde bulunmuş, çoğu skandallarla sonuçlansa da, korse ve iç çamaşırı odaklı kurduğu markası sayesinde son zamanlarda servetine servet eklemeye devam etmiş ünlü isim...

Kendisi bugüne kadar çeşit çeşit girişimde bulunmuş, çoğu skandallarla sonuçlansa da, korse ve iç çamaşırı odaklı kurduğu markası sayesinde son zamanlarda servetine servet eklemeye devam etmiş ünlü isim...

Geçirdiği ameliyatlar ve takılan implantlar sayesinde "kum saati" vücut tipine ulaşan Kardashian bu görünümüyle birçok kişiyi etkilemeyi başarmış ve resmen dünyanın güzellik algısında etkili olmayı başarmıştı.

Geçirdiği ameliyatlar ve takılan implantlar sayesinde "kum saati" vücut tipine ulaşan Kardashian bu görünümüyle birçok kişiyi etkilemeyi başarmış ve resmen dünyanın güzellik algısında etkili olmayı başarmıştı.

Son derece abartılı ve dolgun hatlarıyla tanıdığımız isim geçtiğimiz haftalarda fiziğindeki değişimle dikkat çekmişti hatırlarsanız.

Son derece abartılı ve dolgun hatlarıyla tanıdığımız isim geçtiğimiz haftalarda fiziğindeki değişimle dikkat çekmişti hatırlarsanız.

Burada bahsetmiştik:

Paylaştığı videoya derin hatlarını kaybettiği düşündüğümüz ism bu sefer de giydiği korse ile ağızları açık bıraktı!

Paylaştığı videoya derin hatlarını kaybettiği düşündüğümüz ism bu sefer de giydiği korse ile ağızları açık bıraktı!
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Verdiği kilolarla veya eritme işlemleri iddialarıyla sosyal medyayı çalkalayan Kim Kardashian giydiği korse ile belinin resmen yok oluşuna dikkat çekti.

Verdiği kilolarla veya eritme işlemleri iddialarıyla sosyal medyayı çalkalayan Kim Kardashian giydiği korse ile belinin resmen yok oluşuna dikkat çekti.

Güzellik algılarını sürekli değiştiren isim giydiği korse yüzünden incelen belini işte böyle sergiledi👇

Güzellik algılarını sürekli değiştiren isim giydiği korse yüzünden incelen belini işte böyle sergiledi👇
twitter.com

"Yüzünün nesi var?"

"Yüzünün nesi var?"
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Fotoğrafçı 😭💀

Fotoğrafçı 😭💀
twitter.com

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