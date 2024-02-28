Nicola Peltz Victoria Beckham'ın 2001 Yılında Giydiği Vintage Ceketi Giyip Salınarak Poz Kesince Olanlar Oldu
Nicola Peltz Victoria Beckham'ın 2001 Yılında Giydiği Vintage Ceketi Giyip Salınarak Poz Kesince Olanlar Oldu
Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ilişkisi günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden olsa da Brooklyn'in biricik annesi ailenin tek gelini Nicola ile olan dargınlığını uzun süredir devam ettiriyordu. Geçtiğimiz aylarda barıştıklarının sinyallerini veren ikiliden bu sefer de aynı dolabı paylaşıyor olabileceği iddiaları geldi. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Onların aşkını duymayan görmeyen kalmadı! Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ani bir kararla 2022 yılında dünyaevine girmiş böylece aşklarını dünyaya duyurmuşlardı.
Düğünleriyle de aylarca konuşulan ünlü çift, bu mutlu günlerinde magazine başka bir nedenden daha konu olmuştu hatırlarsanız.
Zaten Brooklyn Beckham'ın biricik aşkı Nicola Peltz ile annesi Victoria Beckham'ın arasında soğuk rüzgarlar estiğini bilmeyen yoktur...
Peltz, Beckhamların ilk ve tek gelini olunca, bir de aileden zengin olunca 3.5 milyon dolarlık düğünün konuşulmaması pek de mümkün değil ama...
İkili arasındaki gerginliğin düğünün magazin gündemine oturmasının nedenlerinden bir olduğu ve asıl kırgınlığın Peltz'in kayınvalidesinin tasarladığı gelinliği giymediği için oluştuğu sonradan öğrenilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz aylarda ikili arasındaki buzlar erise de Victoria sevgi dolu paylaşımlar yapsa da zaman zaman gelini Nicola'nın fotoğraflarını beğenmiyor ya da topuklularına göndermeler yapıyordu hatırlarsanız...
Son zamanlarda birlikte tatile gitmek gibi alışık olmadığımız aktivitelerde bulunan kaynan gelin arayı kapatmış gibi gözüküyor...
Gelelim günümüze...Nicola Peltz, kayınvalidesi Victoria Beckham'ın 2001 yılındaki görünümünü vintage Dolce & Gabbana ceketiyle yeniden yarattı!
Beckham'ın bu ceketi Peltz'e hediye edip etmediği belli olmasa da, genç yıldızın moda tasarımcısından birkaç stil tüyosu aldığı da görülüyor; Beckham bu keskin parçayı kareli İspanyol paça kot pantolonla eşleştirmiş ve yanında minik Brooklyn'le Manchester United futbol maçında kocası David Beckham'ı desteklemişti.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ailenin tek gelini Peltz, yakın zamanda yaptığı bir röportajda Victoria'ya övgüler yağdırdı. "Onu seviyorum ve o inanılmaz, başarılı bir kadın. Ondan tavsiye isteyebildiğim için ne kadar şanslıyım? Kutsanmışım!” dedi.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın