Nicola Peltz Victoria Beckham'ın 2001 Yılında Giydiği Vintage Ceketi Giyip Salınarak Poz Kesince Olanlar Oldu

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ilişkisi günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden olsa da Brooklyn'in biricik annesi ailenin tek gelini Nicola ile olan dargınlığını uzun süredir devam ettiriyordu. Geçtiğimiz aylarda barıştıklarının sinyallerini veren ikiliden bu sefer de aynı dolabı paylaşıyor olabileceği iddiaları geldi. Detaylar👇