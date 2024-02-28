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Oyuncu Hannah Waddingham Kızı Tarafından Yapılan Kartondan Çanta ile Ödül Törenine Katılınca Kalpleri Eritti

Oyuncu Hannah Waddingham Kızı Tarafından Yapılan Kartondan Çanta ile Ödül Törenine Katılınca Kalpleri Eritti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 01:01

Game of Thrones ve Ted Lasso gibi efsane yapımlarda yer almış İngiliz oyuncu Hannah Waddingham geçtiğimiz günlerde gerçekleşen SAG Ödüllerine elinde küçük kızının yaptığı çanta ile katıldı. Detaylar👇

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Güzel İngiliz oyuncu Hannah Waddigham'ı çoğumuz yer aldığı başarılı ve oldukça konuşulan yapımlardan tanıyoruz.

Güzel İngiliz oyuncu Hannah Waddigham'ı çoğumuz yer aldığı başarılı ve oldukça konuşulan yapımlardan tanıyoruz.

Game of Thrones, Ted Lasso, Sex Education gibi sevilen dizilerde yer alan 49 yaşındaki oyuncu başarılı kariyeriyle ekranlarda iz bırakmış aktrislerden biri haline gelmiş.

Game of Thrones, Ted Lasso, Sex Education gibi sevilen dizilerde yer alan 49 yaşındaki oyuncu başarılı kariyeriyle ekranlarda iz bırakmış aktrislerden biri haline gelmiş.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödüllerine katılan isimlerden biriydi.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödüllerine katılan isimlerden biriydi.

Bu yılki SAG Ödülleri'nde, gelmiş geçmiş en şirin anne-baba anı olabilecek bir dokunuşa imza attı güzel oyuncu...

Bu yılki SAG Ödülleri'nde, gelmiş geçmiş en şirin anne-baba anı olabilecek bir dokunuşa imza attı güzel oyuncu...

Hannah Waddingham, omuzları açık kırmızı payetli bir elbiseyle göz kamaştırırken, kartondan yapılma çantası dikkatleri üzerine çekti!

Hannah Waddingham, omuzları açık kırmızı payetli bir elbiseyle göz kamaştırırken, kartondan yapılma çantası dikkatleri üzerine çekti!
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Törenden önce kameralara konuşan Waddingham, eski eşi Gianluca Cugnetto’ndan olan 9 yaşındaki kızı Kitty'nin, üzerinde turuncu ve sarı renklerle "etkileyici" yazan karton eseri ile annesinin "kombinine katkıda bulunmak” istediğini açıkladı.

Törenden önce kameralara konuşan Waddingham, eski eşi Gianluca Cugnetto’ndan olan 9 yaşındaki kızı Kitty'nin, üzerinde turuncu ve sarı renklerle "etkileyici" yazan karton eseri ile annesinin "kombinine katkıda bulunmak” istediğini açıkladı.

Waddingham, ödül sezonu eğlenceli olsa da, kendisinin her şeyden çok anne olmakla ilgilendiğini söyleyerek "Bunların hepsi harika, ama anne olmak en önemlisi" dedi.

Waddingham, ödül sezonu eğlenceli olsa da, kendisinin her şeyden çok anne olmakla ilgilendiğini söyleyerek "Bunların hepsi harika, ama anne olmak en önemlisi" dedi.

Gelen tepkilere bakalım 👇

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