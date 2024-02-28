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The Bear Dizisinin Yıldızı Jeremy Allen White Elinde Çiçeklerle Görüntülenince Akıllara O Fotoğraf Geldi

The Bear Dizisinin Yıldızı Jeremy Allen White Elinde Çiçeklerle Görüntülenince Akıllara O Fotoğraf Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 20:20

The Bear dizisinin yükselen yıldızlarından olan Jeremy Allen White çiçek pazarından çıkarken kameralara yakalandı. Ellerinde poşetler ve çiçek buketiyle yürüyen aktör akıllara Kıvanç Tatlıtuğ'un Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı karekteri getirdi. Detaylar👇

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Geçtiğimiz sene yayınlanan The Bear dizisindeki başrolü ve başarılı oyunculuğu sayesinde tanınırlığını arttıran ve inanılmaz bir yükseliş yaşayan oyuncu Jeremy Allen White'ı daha önce duymuş olabilirsiniz.

Geçtiğimiz sene yayınlanan The Bear dizisindeki başrolü ve başarılı oyunculuğu sayesinde tanınırlığını arttıran ve inanılmaz bir yükseliş yaşayan oyuncu Jeremy Allen White'ı daha önce duymuş olabilirsiniz.

Dizinin yakaladığı başarılarla oyuncuların da popülaritesi inanılmaz derecede arttı bildiğimiz gibi...

Dizinin yakaladığı başarılarla oyuncuların da popülaritesi inanılmaz derecede arttı bildiğimiz gibi...

Altın Küre, SGA, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri derken dizi her aday gösterildiği kategoride ödül aldı ve birçok kez başarısını kanıtladı.

Altın Küre, SGA, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri derken dizi her aday gösterildiği kategoride ödül aldı ve birçok kez başarısını kanıtladı.

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The Bear isimli drama-komedi yapımında aşçı rolünü canlandıran isim daha önce Shameless isimli sevilen dizide yer almış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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Yakaladığı şöhret ile ünlü markaların reklamlarına da konu olmaya başlayan oyuncunun beğeneni de çok beğenmeyeni de...
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Geçtiğimiz gün, çiçek pazarından ayrılırken kameralara yakalanan Jeremy Allen White yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Kuzey karakterine benzetildi!

Geçtiğimiz gün, çiçek pazarından ayrılırken kameralara yakalanan Jeremy Allen White yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Kuzey karakterine benzetildi!

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