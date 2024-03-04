İrem Derici'den Kıskançlık İddiaları İçin Tüm Eniştecilerin Yüzünü Kızartacak Cevap
İrem Derici'den Kıskançlık İddiaları İçin Tüm Eniştecilerin Yüzünü Kızartacak Cevap
Son dönemde dibine kadar yaşadığı aşkıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde ufak bir kıskançlık vakasıyla adından söz ettirmişti. Son konserinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, söyledikleriyle eniştecilere göndermede bulundu.
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Düğün danslarının vazgeçilmez şarkıcısı, her parçasıyla hit olan ünlü isim İrem Derici, yıllardır magazinin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Türkiye'nin en dobra kadınlarından biri olan Derici'nin yaptıklarını yıllardır yakından takip ediyoruz.
Tabii kendisi ilişkilerini de hiçbir zaman basından saklamıyor ve dolu dizgin yaşıyor. Aşkın hakkını veriyor diyebiliriz!
Birlikte yaptıkları yurt dışı tatillerini de sosyal medyada bizlerle paylaşıyor İrem Derici.
Geçtiğimiz haftalarda İrem Derici'nin konserinde yaşanan bir olay magazinde gündeme gelmiş ve dikkat çekmişti hatırlarsanız.
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" Benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değse sinirim bozuluyor!"
Kıskançlığının şaka amaçlı olduğunu söyleyen İrem Derici, "Benim bacılarım sevgilime asla asılmaz." diyerek eniştecilerin yüzünü de kızartı.
Sorulara cevap vermeye devam eden Derici, geçtiğimiz haftalarda canlı yayında üst üste küfür eden Serdar Ortaç sorulunca savunan bir cevap verdi.
"Özür de diledi. Bence uzatmaya gerek yok."
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