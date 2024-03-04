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İrem Derici'den Kıskançlık İddiaları İçin Tüm Eniştecilerin Yüzünü Kızartacak Cevap

İrem Derici'den Kıskançlık İddiaları İçin Tüm Eniştecilerin Yüzünü Kızartacak Cevap

İrem Derici
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.03.2024 - 11:52

Son dönemde dibine kadar yaşadığı aşkıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde ufak bir kıskançlık vakasıyla adından söz ettirmişti. Son konserinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, söyledikleriyle eniştecilere göndermede bulundu.

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Düğün danslarının vazgeçilmez şarkıcısı, her parçasıyla hit olan ünlü isim İrem Derici, yıllardır magazinin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Düğün danslarının vazgeçilmez şarkıcısı, her parçasıyla hit olan ünlü isim İrem Derici, yıllardır magazinin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

O Ses Türkiye programına katılmasının ardından beklediğini elde edememesi kariyerinde yeni bir çığır açan İrem Derici, yarışmadan ayrılmasının ardından 'iyi ki olmamış' dedirtti.

Türkiye'nin en dobra kadınlarından biri olan Derici'nin yaptıklarını yıllardır yakından takip ediyoruz.

Türkiye'nin en dobra kadınlarından biri olan Derici'nin yaptıklarını yıllardır yakından takip ediyoruz.

Yaptığı açıklamalar olsun, ilişkileri olsun, eğlenceli halleri olsun sık sık karşımıza çıkan ve ünlü olması bir yana dursun arkadaş masamızdan biri gibi hissettiren bir isim Derici. Hepimiz bir kez dedikodu masamızda otursun istemişizdir!

Tabii kendisi ilişkilerini de hiçbir zaman basından saklamıyor ve dolu dizgin yaşıyor. Aşkın hakkını veriyor diyebiliriz!

Tabii kendisi ilişkilerini de hiçbir zaman basından saklamıyor ve dolu dizgin yaşıyor. Aşkın hakkını veriyor diyebiliriz!

Şimdilerde Gökhan Fırat'la aşklarından sarhoş olacak kadar mutlu bir ilişkinin içerisinde.

Birlikte yaptıkları yurt dışı tatillerini de sosyal medyada bizlerle paylaşıyor İrem Derici.

Birlikte yaptıkları yurt dışı tatillerini de sosyal medyada bizlerle paylaşıyor İrem Derici.

Hatta çift 2024'ü birlikte Paris'te oldukça romantik bir şekilde karşılamıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz haftalarda İrem Derici'nin konserinde yaşanan bir olay magazinde gündeme gelmiş ve dikkat çekmişti hatırlarsanız.

Geçtiğimiz haftalarda İrem Derici'nin konserinde yaşanan bir olay magazinde gündeme gelmiş ve dikkat çekmişti hatırlarsanız.

İzmir'deki konserinde bir kadın dinleyicisinin sevgilisi Gökhan Fırat'a yaklaştığını gören İrem Derici, şarkısını yarıda keserek hayranını uyarma gereksinimi duymuştu.

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" Benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değse sinirim bozuluyor!"

" Benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değse sinirim bozuluyor!"

Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan İrem Derici'nin bu sözleri, konser öncesi basın mensupları tarafından sorulunca güldüren bir cevap verdi.

Kıskançlığının şaka amaçlı olduğunu söyleyen İrem Derici, "Benim bacılarım sevgilime asla asılmaz." diyerek eniştecilerin yüzünü de kızartı.

Kıskançlığının şaka amaçlı olduğunu söyleyen İrem Derici, "Benim bacılarım sevgilime asla asılmaz." diyerek eniştecilerin yüzünü de kızartı.

'Aman, benim her şey dilimde. O an espri olsun diye öyle söyledim. Benim bacılarım sevgilime asılmaz!'

Sorulara cevap vermeye devam eden Derici, geçtiğimiz haftalarda canlı yayında üst üste küfür eden Serdar Ortaç sorulunca savunan bir cevap verdi.

Sorulara cevap vermeye devam eden Derici, geçtiğimiz haftalarda canlı yayında üst üste küfür eden Serdar Ortaç sorulunca savunan bir cevap verdi.

'Serdar Ortaç ile aranızın iyi olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada yaptığı yayınlar hakkında ne düşünüyorsunuz?'

"Özür de diledi. Bence uzatmaya gerek yok."

"Özür de diledi. Bence uzatmaya gerek yok."

Derici'den 'Serdar Ortaç benim canım, her dönem insanların hayatın sorunlar çıkabilir. Ağzından istemeden küfürler çıkmış.  Serdar Ortaç'ı çok seviyorum.' cevabı geldi.

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