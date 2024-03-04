Gençlik Festivalinde Sahnesini Kısa Tutmak Zorunda Kalan Demet Akalın'ın "Yeni Yetmeler" Çıkışı Dikkat Çekti!

3 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen gençlik festivali büyük ilgi gördü. Pek çok ünlü ismin sahne aldığı gecede Demet Akalın da hayranlarıyla buluştu. Sahnedeki süresinin kısaltılmasından yakınan ünlü şarkıcının 'yeni yetmeler' sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.