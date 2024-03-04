Gençlik Festivalinde Sahnesini Kısa Tutmak Zorunda Kalan Demet Akalın'ın "Yeni Yetmeler" Çıkışı Dikkat Çekti!
Gençlik Festivalinde Sahnesini Kısa Tutmak Zorunda Kalan Demet Akalın'ın "Yeni Yetmeler" Çıkışı Dikkat Çekti!
3 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen gençlik festivali büyük ilgi gördü. Pek çok ünlü ismin sahne aldığı gecede Demet Akalın da hayranlarıyla buluştu. Sahnedeki süresinin kısaltılmasından yakınan ünlü şarkıcının 'yeni yetmeler' sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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Enerji depolamak, keyifli vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında festivaller yer alıyor. Bu nedenle hangi şehir olursa olsun düzenlenen festivaller ve konserler yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
3 Mart tarihinde İstanbul Volkswagen Arena'da "En Genç Festival" adıyla yapılan bir etkinlik bu kapsamda öne çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum tarafından düzenlenen halka açık konser gün boyu devam etti.
Birçok ünlü ismin sahne aldığı etkinlikte öne çıkan şarkıcılardan biri hiç şüphesiz ki Demet Akalın oldu diyebiliriz.
Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemimizden bir an olsun düşmeyen ünlü şarkıcı sevilen şarkılarını seslendirmek için hayranlarının karşısına çıktı.
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Sahneye çıktıktan sonra yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın, festivaldeki karelerine düştüğü "Keşke yeni yetmeler sahneyi sarkıtmasaydıda!! Benle Sefoya pazar günü!!! zaman kalsaydı" sitemiyle takipçilerinin dikkatini çekti.
Tabii bu paylaşımda adı geçen "yeni yetmelerin" kim olduğu hakkında araştırma başladı. Akalın'dan önce sahneye Kolpa, Hande Ünsal, Feride Hilal Akın gibi tanınan isimler çıkmış.
Akalın'ın paylaşımı akıllara tek bir olayı getirdi elbette! O da Hadise'nin "Bebeleri pistten alalım" paylaşımının üzerine Ece Seçkin'in de "Bebeler de her şeyi biliyorlar" desteğiyle ortalığın karışması olayıydı.
"Acaba Demet Akalın da bu konu üzerinden yeni bir gönderme mi yaptı?" diye düşünmeden de edemedik!
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Playback yapıyon zaten evlerinde dinlerler seni demet boşver