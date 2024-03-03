Bahreyn'de Veliaht Prensin Partisine Katılan Şeyma Subaşı'nın Başını Örtüp Dans Ettiği Video Çok Konuşuldu

Heyecanla beklenen 2024 sezonunun gelip çattığı Formula 1 yarışları Bahreyn'de başladı. Pek çok ismin akın ettiği popüler etkinlikte Şeyma Subaşı da boy gösterdi. Gündüz yarış izleyip gece de veliaht prensin partisine katılan Şeyma Subaşı'nın telefon yasağını duyunca tuvaletten attığı videoyla dikkat çekti.