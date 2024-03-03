Bahreyn'de Veliaht Prensin Partisine Katılan Şeyma Subaşı'nın Başını Örtüp Dans Ettiği Video Çok Konuşuldu
Bahreyn'de Veliaht Prensin Partisine Katılan Şeyma Subaşı'nın Başını Örtüp Dans Ettiği Video Çok Konuşuldu
Heyecanla beklenen 2024 sezonunun gelip çattığı Formula 1 yarışları Bahreyn'de başladı. Pek çok ismin akın ettiği popüler etkinlikte Şeyma Subaşı da boy gösterdi. Gündüz yarış izleyip gece de veliaht prensin partisine katılan Şeyma Subaşı'nın telefon yasağını duyunca tuvaletten attığı videoyla dikkat çekti.
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ilk olarak Acun Ilıcalı'nın sunduğu unutulmaz program "Var mısın Yok Musun"la hayatımıza girmişti.
Sevilen yarışmadan sonra adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı'nın, Acun Ilıcalı evliyken onun hayatına girdiği haberleri epey tartışma yaratmıştı.
Uzun yıllar aşk yaşayan Acun ve Şeyma çifti Fransa’nın sahil kasabası St.Tropez’de 250 kişinin davetli olduğu bir törenle evlenmişti. 2017'de nikah masasına oturan ikilinin 2018 yılında boşanması da çok konuşuldu.
Olaylı başlayan aşkın olaylı şekilde son bulmasının ardından kendisini sosyal medyanın kollarına bırakarak fenomenliğe geçiş yapan Şeyma Subaşı attığı her adımla magazinin gündemine yerleşmeyi de başarıyor.
Zaman içerisinde adı farklı isimlerle anılan Şeyma'nın Mısırlı milyarder Meedo'yla evlenip birkaç ay sonra boşanması ve ardından bir dargın bir barışık ilişki yaşamaları da ayrı bir olaydı.
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Boşanmanın ardından kendisini gezmeye adayarak ülke ülke dolaşan ünlü fenomen bu sefer de soluğu motor sporlarının en büyük organizasyonu Formula 1'in düzenlendiği Bahreyn'de aldı.
Miami'den sonra adalar üzerine kurulu Arap ülkesine geçiş yaptıktan sonra tribündeki yerini alan Şeyma yarış pistinden de anbean paylaşımlarda bulundu.
Gündüz yarışları seyreden Şeyma Subaşı elbette gecelere de aktı. Son paylaşımında bir video yayınlayan fenomen veliaht prensin partisine katılacağını belirtti.
Derin göğüs dekolteli ve dantel detaylı bir elbise tercih eden Subaşı, prensin gecesinde telefonun yasak olduğunu not düştü.
Tuvalette ayna karşısına geçen Şeyma Subaşı'nın başını örtüp dans ettiği ve pek çok kişinin gizli çekim olduğunu düşündüğü gündeme bomba gibi düştü tabii.
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Sosyal medyada da çok konuşulan videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇
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