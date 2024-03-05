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Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: Ünlülerin İsimleriyle Para İstiyorlar

Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: Ünlülerin İsimleriyle Para İstiyorlar

Hande Yener
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 10:49

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, ünlülerin isimlerini kullanarak vatandaşlardan para istiyor. Şarkıcı Hande Yener ve oyuncu Nilgün Belgün, dolandırıcıların yeni yönetimi hakkında uyarıda bulundu.

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Son dönemlerde dolandırıcıların isimlerini kullanarak insanların mağdur edilmesinden yakınan ünlüler kervanına şarkıcı Hande Yener ve oyuncu Nilgün Belgün de katıldı.

Son dönemlerde dolandırıcıların isimlerini kullanarak insanların mağdur edilmesinden yakınan ünlüler kervanına şarkıcı Hande Yener ve oyuncu Nilgün Belgün de katıldı.

İki sanatçı kendi isimlerini kullanarak başkalarına mesaj atıp para isteyen dolandırıcılara karşı sosyal medya hesaplarından takipçilerini uyardı.

İki sanatçı kendi isimlerini kullanarak başkalarına mesaj atıp para isteyen dolandırıcılara karşı sosyal medya hesaplarından takipçilerini uyardı.

Nilgün Belgün'ün paylaşımı 👇

Nilgün Belgün'ün paylaşımı 👇

Hande Yener'in paylaşımı 👇

Hande Yener'in paylaşımı 👇

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ömer

Yahu ünlü para istediği için gönderen dolandırılsın dolandırıcılarda ekmek yesin karışmayın hak etmişler….