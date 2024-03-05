Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: Ünlülerin İsimleriyle Para İstiyorlar

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, ünlülerin isimlerini kullanarak vatandaşlardan para istiyor. Şarkıcı Hande Yener ve oyuncu Nilgün Belgün, dolandırıcıların yeni yönetimi hakkında uyarıda bulundu.