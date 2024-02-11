Dolandırıcılık Oldukları Açıkca Belli Olsa da Birçok İnsanın Düştüğü 15 Tuzak
Dolandırıcılık Oldukları Açıkca Belli Olsa da Birçok İnsanın Düştüğü 15 Tuzak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Dolandırıcılık belirtileri bariz olmasına rağmen, birçok kişi hala 15 tuzakta sıkışıp kalıyor. Bu tuzaklar, dolandırıcıların hedeflerini nasıl ustaca avladığını gösteriyor.
Bu yazıda, popüler 15 dolandırıcılık tuzağını inceleyeceğiz. Siz de aklınıza gelenleri bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Sürekli 'indirimde' olan mağzaların yaptıkları dolandırıcılıklar."
2. "Babam teknolojiden çok anlamıyor ve online bütün dolandırıcılıklara inanıyor."
3. "İnsanların özel bilgilerini toplayan sosyal medya soruları."
4. "Kesinlikle kasko için yapılan aramalar."
5. "Kilo kaybı için satılan haplar veya bitki çayları."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "'Çakranızı' düzenleyerek size mutluluğu getireceğini iddia eden insanlara kanmaktan bıkmadınız mı?"
7. "Size para kazanmayı öğreteneceğini iddia eden insanlar."
8. "Elmas yüzükler tamamıyla şirketler tarafından oluşturulmuş bir yalan."
9. "Arabanın yağını değiştirmek için sanayiye götürmek."
10. "Biz bir aileyiz diyen şirketler her zaman seni kullanacaklarını söylemeye çalışıyorlar."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Kesinlikle falcılar."
12. "Kiropraktörler. Gerçek bir doktor bile değiller ve sadece eklemlerinizden ses getirerek para kazanıyorlar."
13. "Lüks cilt bakım ürünleri."
14. "Kesinlikle NFT resimlerin satışı. Yapılan satışların birçoğunun kara para aklama yolu olduğundan eminim."
15. "Detoks içecekleri. Vücudunuzun doğal olarak detoks yapmasına izin verin yeterli."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda