Dolandırıcılık Oldukları Açıkca Belli Olsa da Birçok İnsanın Düştüğü 15 Tuzak

'Günümüzde hangi markaya bakarsan bak, sürekli indirimdeler ama buna rağmen insanlar sürekli panik yapıp daha fazla ürün alıyor ve bu sahte 'indirimlere' kanıyorlar.' Ayrıca, büyük indirimlerden önce bütün ürünlerin fiyatını şişiriyorlar ve böylece indirimde olan ürünü zaten 1-2 ay önceki fiyatına almış oluyorsunuz.'