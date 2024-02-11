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Dolandırıcılık Oldukları Açıkca Belli Olsa da Birçok İnsanın Düştüğü 15 Tuzak

Dolandırıcılık Oldukları Açıkca Belli Olsa da Birçok İnsanın Düştüğü 15 Tuzak

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 20:16

Dolandırıcılık belirtileri bariz olmasına rağmen, birçok kişi hala 15 tuzakta sıkışıp kalıyor. Bu tuzaklar, dolandırıcıların hedeflerini nasıl ustaca avladığını gösteriyor. 

Bu yazıda, popüler 15 dolandırıcılık tuzağını inceleyeceğiz. Siz de aklınıza gelenleri bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Sürekli 'indirimde' olan mağzaların yaptıkları dolandırıcılıklar."

1. "Sürekli 'indirimde' olan mağzaların yaptıkları dolandırıcılıklar."

'Günümüzde hangi markaya bakarsan bak, sürekli indirimdeler ama buna rağmen insanlar sürekli panik yapıp daha fazla ürün alıyor ve bu sahte 'indirimlere' kanıyorlar.' Ayrıca, büyük indirimlerden önce bütün ürünlerin fiyatını şişiriyorlar ve böylece indirimde olan ürünü zaten 1-2 ay önceki fiyatına almış oluyorsunuz.'

2. "Babam teknolojiden çok anlamıyor ve online bütün dolandırıcılıklara inanıyor."

2. "Babam teknolojiden çok anlamıyor ve online bütün dolandırıcılıklara inanıyor."

'Telefon kazandınız diyen linklere bile inanıp kredi kartı bilgilerini giriyor... Bu tarz yalanlara kanan bu kadar fazla insan olması üzücü.'

3. "İnsanların özel bilgilerini toplayan sosyal medya soruları."

3. "İnsanların özel bilgilerini toplayan sosyal medya soruları."

'Örneğin, ilk işinizi sorarak daha sonra hesaplarınızı çalmakta kullanabilecekleri güvenlik sorularını topluyorlar.'

4. "Kesinlikle kasko için yapılan aramalar."

4. "Kesinlikle kasko için yapılan aramalar."

'Yılda en az 3 kez bu tarz dolandırıcılar arıyor ve hepsi arabanızın kaskosu bitmek üzere diyerek para çalmaya çalışıyorlar.'

5. "Kilo kaybı için satılan haplar veya bitki çayları."

5. "Kilo kaybı için satılan haplar veya bitki çayları."

'Ne yazık ki öyle kolay bir yöntem yok!'

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6. "'Çakranızı' düzenleyerek size mutluluğu getireceğini iddia eden insanlara kanmaktan bıkmadınız mı?"

6. "'Çakranızı' düzenleyerek size mutluluğu getireceğini iddia eden insanlara kanmaktan bıkmadınız mı?"

'Her sene farklı bir 'çakra ustası' ile tanışıyorum ve hepsi de aynı tipe sahip oluyor...'

7. "Size para kazanmayı öğreteneceğini iddia eden insanlar."

7. "Size para kazanmayı öğreteneceğini iddia eden insanlar."

'Bir büyücü asla sırlarını açıklamaz...'

8. "Elmas yüzükler tamamıyla şirketler tarafından oluşturulmuş bir yalan."

8. "Elmas yüzükler tamamıyla şirketler tarafından oluşturulmuş bir yalan."

'Bana inanmıyorsanız elmas yüzüğünüzü satmayı deneyin ve bakın ne kadar para öneriyorlar.'

9. "Arabanın yağını değiştirmek için sanayiye götürmek."

9. "Arabanın yağını değiştirmek için sanayiye götürmek."

'Genellikle gereksiz masraflar çıkartacaklar ve aynısını evde de yapabilirsin.'

10. "Biz bir aileyiz diyen şirketler her zaman seni kullanacaklarını söylemeye çalışıyorlar."

10. "Biz bir aileyiz diyen şirketler her zaman seni kullanacaklarını söylemeye çalışıyorlar."

'İş dünyasında 'aile' kavramı olmaz.'

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11. "Kesinlikle falcılar."

'Gerçekten fala inanan yoktur heralde?'

12. "Kiropraktörler. Gerçek bir doktor bile değiller ve sadece eklemlerinizden ses getirerek para kazanıyorlar."

12. "Kiropraktörler. Gerçek bir doktor bile değiller ve sadece eklemlerinizden ses getirerek para kazanıyorlar."

13. "Lüks cilt bakım ürünleri."

'Bir seviyeye kadar anlasam da fiyatlar on binleri geçince en büyük ne kadar fark edebilir ki diye merak etmeye başlıyorsun.'

14. "Kesinlikle NFT resimlerin satışı. Yapılan satışların birçoğunun kara para aklama yolu olduğundan eminim."

14. "Kesinlikle NFT resimlerin satışı. Yapılan satışların birçoğunun kara para aklama yolu olduğundan eminim."

15. "Detoks içecekleri. Vücudunuzun doğal olarak detoks yapmasına izin verin yeterli."

15. "Detoks içecekleri. Vücudunuzun doğal olarak detoks yapmasına izin verin yeterli."

'İçeceklerin size bir faydası yok...'

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