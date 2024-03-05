Shakira ve Miley Cyrus'ı Geride Bıraktı: Ebru Yaşar'ın Siyam'la Yaptığı Düeti Dünya Listelerinde Zirvede!
Shakira ve Miley Cyrus'ı Geride Bıraktı: Ebru Yaşar'ın Siyam'la Yaptığı Düeti Dünya Listelerinde Zirvede!
Ebru Yaşar'ın Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile dijital platformlarda zirveye yerleşti. Böylelikle Ebru Yaşar dünya listelerine giren tek Türk olmayı başardı. 👇
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Sesiyle herkesin beğenisini kazanan Ebru Yaşar aynı zamanda giyim tarzı ile de sık sık gündeme gelen şarkıcılardan biri.
Kıyafetlerinin pahalılığıyla da gündem olan Ebru Yaşar, hatırlarsanız daha önce göğüs kuplarında yer alan 14 ayar altından 80 yaprak detaylı sahne elbisesiyle çok konuşulmuştu.
Bu kadar konuşulmanı üstüne bir de eldiven üstüne tek taş yüzük takmasıyla sosyal medyanın diline fena düşmüştü.
Tüm bu olayların ardından kariyerinde oldukça başarılı olan Ebru Yaşar en son Siyam'la birlikte bir düet çıkarmıştı.
Youtube Music Charts verilerinden yola çıkarak en çok dinlenen şarkılar belli oldu.
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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile ‘YouTube Dünya Listesi’nde Amerikalı rapçi Cardi B. ile pop şarkıcı Miley Cyrus gibi dünya starlarını geride bırakarak 23’üncü sıraya yükseldi.
Ebru Yaşar son bir yılda YouTube’da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi.
DMC Genel Müdürü Samsun Demir, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, bizleri gururlandırdı.👇
Ebru Yaşar ise mutluluğunu gösteren bir yanıt verdi.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Ebru Yaşar'ı başarısından ötürü tebrik ediyoruz.
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