Cihangir'de Ev Tadilatına Girişen Derya Şensoy ve Sevgilisi Celal Can Algün'ün Ayrıldığı İddia Edildi!
Cihangir'de Ev Tadilatına Girişen Derya Şensoy ve Sevgilisi Celal Can Algün'ün Ayrıldığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Neredeyse 3 yıldır aşk yaşayan Derya Şensoy ve Celal Can Algül'ün bir süre önce Cihangir'den ev alarak tadilatına başladığı söylenmişti.
Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; çift beklenmedik bir şekilde ayrılık kararı aldı.
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Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olan sinema oyuncusu Derya Şensoy özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri.
İki yıl boyunca birliktelik yaşayan Sarp Levendoğlu ile 2022 yılında yollarını ayırmasıyla epey konuşulmuştu.
Bu ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açan Derya Şensoy, Celal Can Algül ile sevgili olduğunu duyurmuştu.
Cihangir sokaklarında el ele görülen çift, hayranları tarafından kısa sürede yakıştırılan çiftler arasına girmeyi başardı.
Neredeyse 3 yıldır aşk yaşayan çift, bir süre önce yeni bir evin tadilat sürecine girişmişlerdi. Bu tadilatın ise bir servete mâl olduğu konuşulanlara arasında.
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Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre; evlenecekleri gözüyle bakılan çift yakın zamanda ayrılık kararı aldı.
Çiftin devamlı olarak kavga etmesinden dolayı bu ayrılığın ise yakın çevresini şaşırtmadığı söyleniyor.
Tarafların henüz Instagram'da fotoğraflarını silmemeleri 'Acaba barışırlar mı?' sorusunu da akıllara getirmiyor değil.
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