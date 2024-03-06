'Alemin Kralı' Dizisiyle Tanıdığımız Oyuncu Yağmur Ün'ün Son Hali Büyüledi
'Alemin Kralı' Dizisiyle Tanıdığımız Oyuncu Yağmur Ün'ün Son Hali Büyüledi
Kaynak: https://www.mynet.com/alemin-kirali-n...
Geçtiğimiz yıllarda Doğaç Ergezen ile dünyaevine giren Yağmur Ün, son haliyle gündem oldu. 'Alemin Kralı' adlı diziyle tanıdığımı Yağmur 'ün'ün son halini sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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'Alemin Kralı' dizisi, bir dönemin şüphesiz en çok güldüren projeleri arasında yer alıyordu.
Evrim Akın, Oya Başar, Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin yanında çocuk oyunculardan bir tanesi de Ahsen karakterini canlandıran Yağmur Ün'dü.
Ahsen karakteriyle ünlenen isim, 2022 Haziran ayında Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti.
Aynı yıl Aralık ayında kızlarını kucağına alan çiftin evliliği gibi boşanması da sessiz sedasız oldu ve ikili, geçtiğimiz Temmuz ayında yollarını ayırdı.
Ün, son Instagram paylaşımlarıyla birlikte güzelliğiyle büyüledi.
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Diziden sonra yüzünün olgunlaşmasının dışında bir gram değişmemiş diyebiliri miyiz?
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