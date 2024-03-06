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Kardeşlerim Dizisinden Ayrılan Su Burcu Yazgı Coşku'nun Son Fotoğrafları "Ayrılık Yaramış" Dedirtti

Kardeşlerim Dizisinden Ayrılan Su Burcu Yazgı Coşku'nun Son Fotoğrafları "Ayrılık Yaramış" Dedirtti

Kardeşlerim
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.03.2024 - 16:43

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi Kardeşlerim biliyorsunuz. Geçtiğimiz ay diziye veda eden başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun izleyenleri oldukça üzmüştü. Genç oyuncu şimdilerde tatil yaparken, paylaştığı pozlarla 'diziden ayrılmak yaramış' dedirtiyor.

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ATV ekranlarının dört sezondur vazgeçilmez yapımlarından biri olan Kardeşlerim, yeni sezonunda yaşadığı ayrılıklarla seyircisini isyan ettirmiş durumda.

ATV ekranlarının dört sezondur vazgeçilmez yapımlarından biri olan Kardeşlerim, yeni sezonunda yaşadığı ayrılıklarla seyircisini isyan ettirmiş durumda.

Genç oyuncu kadrosunun yanı sıra birbirinden usta sanatçıların da yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son dönemde yaşadığı reyting düşüşü, senaryoda değişikliklere gidilmesinin öncüsü oluyor.

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de elbette Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Asiye Eren'di.

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de elbette Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Asiye Eren'di.

İlk sezondan beridir kardeşleri ile birlikte çekmediği çile kalmayan, sevdiği çocuğu kaybeden ve tatmadığı acı kalmayan Su Burcu Yazgı Coşkun, dört yıldır başarısıyla seyircisini kendine hayran bırakıyordu.

Geçtiğimiz aylarda genç oyuncunun diziye veda edeceğine ilişkin haberler ortaya çıkmış ve karakterinin vurulduğunu izlemiştik.

Geçtiğimiz aylarda genç oyuncunun diziye veda edeceğine ilişkin haberler ortaya çıkmış ve karakterinin vurulduğunu izlemiştik.

Diziden ayrılacak olması tabii ki seyircileri ayağa kaldırmış ve tüm başrollerin tek tek neden veda ettiği yönünde isyanlarını sıralamışlardı.

Ardından Su Burcu Yazgı Coşkun, büyük bir dramla birlikte Kardeşlerim dizisine veda etmişti.

Ardından Su Burcu Yazgı Coşkun, büyük bir dramla birlikte Kardeşlerim dizisine veda etmişti.

Dizide karakteri büyük bir ameliyat geçiren ancak kalbi duran ve kurtarılamayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un Asiye Eren'i diziye veda etmişti. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan 4 yıldır rol aldığı diziye vedası çok konuşulmuştu.

Kaçıranlar için burada bahsettik:

Dört sezondur dram üstüne dram yaşadığı bir karaktere hayat veren genç oyuncu diziden ayrılmasının ardından kendini tatile vurmuş ve yurt dışına çıkmıştı.

Dört sezondur dram üstüne dram yaşadığı bir karaktere hayat veren genç oyuncu diziden ayrılmasının ardından kendini tatile vurmuş ve yurt dışına çıkmıştı.

Paris pozlarıyla herkesin beğenisini toplamış ve tarzı da oldukça övgü almıştı.

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18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni tatil pozlarıyla yine adından bahsettirdi.

18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni tatil pozlarıyla yine adından bahsettirdi.

Havanın oldukça soğuk olduğu bu günlerde yaptığı paylaşımlar bahar gelmiş gibi hissettirdi.

Havanın oldukça soğuk olduğu bu günlerde yaptığı paylaşımlar bahar gelmiş gibi hissettirdi.

Genç oyuncunun pozlarını görenler "diziden ayrılmak yaramış" dedi.

Genç oyuncunun pozlarını görenler "diziden ayrılmak yaramış" dedi.

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