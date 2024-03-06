Kardeşlerim Dizisinden Ayrılan Su Burcu Yazgı Coşku'nun Son Fotoğrafları "Ayrılık Yaramış" Dedirtti
Kardeşlerim Dizisinden Ayrılan Su Burcu Yazgı Coşku'nun Son Fotoğrafları "Ayrılık Yaramış" Dedirtti
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi Kardeşlerim biliyorsunuz. Geçtiğimiz ay diziye veda eden başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun izleyenleri oldukça üzmüştü. Genç oyuncu şimdilerde tatil yaparken, paylaştığı pozlarla 'diziden ayrılmak yaramış' dedirtiyor.
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ATV ekranlarının dört sezondur vazgeçilmez yapımlarından biri olan Kardeşlerim, yeni sezonunda yaşadığı ayrılıklarla seyircisini isyan ettirmiş durumda.
Dizinin dikkat çeken karakterlerinden bir tanesi de elbette Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı Asiye Eren'di.
Geçtiğimiz aylarda genç oyuncunun diziye veda edeceğine ilişkin haberler ortaya çıkmış ve karakterinin vurulduğunu izlemiştik.
Ardından Su Burcu Yazgı Coşkun, büyük bir dramla birlikte Kardeşlerim dizisine veda etmişti.
Dört sezondur dram üstüne dram yaşadığı bir karaktere hayat veren genç oyuncu diziden ayrılmasının ardından kendini tatile vurmuş ve yurt dışına çıkmıştı.
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18 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni tatil pozlarıyla yine adından bahsettirdi.
Havanın oldukça soğuk olduğu bu günlerde yaptığı paylaşımlar bahar gelmiş gibi hissettirdi.
Genç oyuncunun pozlarını görenler "diziden ayrılmak yaramış" dedi.
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