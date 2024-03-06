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Ünlü Rapçi Çakal'ın Klip Çektiği Dubai'de Aracıyla Kaza Yaptığı İddia Edildi

Ünlü Rapçi Çakal'ın Klip Çektiği Dubai'de Aracıyla Kaza Yaptığı İddia Edildi

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
06.03.2024 - 16:36

Ünlü rapçi Çakal'ın Lamborghini aracı ile klip çekimleri sırasında Dubai'de kaza yaptığı iddia edildi.

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Ünlü rapçi Çakal'ı tanıyanlarınız vardır: Özellikle de Teoman ile "Beni Her Yerden Engellemiş" düeti ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ünlü rapçi Çakal'ı tanıyanlarınız vardır: Özellikle de Teoman ile "Beni Her Yerden Engellemiş" düeti ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

Ünlü rapçiden bu sefer korkutan bir haber geldi: Çakal'ın klip çekimleri esnasında kaza geçirdiği ileri sürüldü.

Ünlü rapçiden bu sefer korkutan bir haber geldi: Çakal'ın klip çekimleri esnasında kaza geçirdiği ileri sürüldü.

Rapçi ismin BACK2LA klibini çektiği Lamborghini aracıyla Dubai’de kaza yaptığı iddia edildi.

Rapçi ismin BACK2LA klibini çektiği Lamborghini aracıyla Dubai’de kaza yaptığı iddia edildi.
twitter.com

Ancak henüz resmi bir açıklama yok.

Ancak henüz resmi bir açıklama yok.

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