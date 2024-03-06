Mısır'a Kaçmışlardı: Yazar Eylem Tok ve Ölümlü Kazaya Neden Olan Oğlu Hakkında Yakalama Kararı!

İstanbul’da emniyet şeridinde arızalanan ATV'yi kontrol eden bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki T.C. ve yazar annesi Eylem Tok'un Mısır'a kaçmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.