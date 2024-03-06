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Mısır'a Kaçmışlardı: Yazar Eylem Tok ve Ölümlü Kazaya Neden Olan Oğlu Hakkında Yakalama Kararı!

Mısır'a Kaçmışlardı: Yazar Eylem Tok ve Ölümlü Kazaya Neden Olan Oğlu Hakkında Yakalama Kararı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.03.2024 - 12:24

İstanbul’da emniyet şeridinde arızalanan ATV'yi kontrol eden bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki T.C. ve yazar annesi Eylem Tok'un Mısır'a kaçmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Eyüpsultan'da lüks cipin direksiyonuna oturan 16 yaşında T.C. emniyet şeridinde arızalanan araçlarını inceleyen gruba çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Eyüpsultan'da lüks cipin direksiyonuna oturan 16 yaşında T.C. emniyet şeridinde arızalanan araçlarını inceleyen gruba çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

1 Mart gecesi Belgrad Ormanları yolunda yaşanan kazada 4 kişinin yaralanırken, bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetti.

1 Mart gecesi Belgrad Ormanları yolunda yaşanan kazada 4 kişinin yaralanırken, bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetti.

Reşit olmadığı için ehliyeti bulunmayan oğlu T. C.'yi gece 02.00'de havalimanına götürüp, oradan Mısır'a kaçırdığı haberleri paylaşıldı.

Reşit olmadığı için ehliyeti bulunmayan oğlu T. C.'yi gece 02.00'de havalimanına götürüp, oradan Mısır'a kaçırdığı haberleri paylaşıldı.

Olayın hemen ardından annesini arayan T.C. yardım istedi. Hızla olay yerine gelen Eylem Tok, ehliyetsiz araç kullanan oğlunu arabasına alarak oradan kaçtığı ve kaza yapılan lüks aracın olay yerinde bırakıldığı tespit edildi.

Olayın hemen ardından annesini arayan T.C. yardım istedi. Hızla olay yerine gelen Eylem Tok, ehliyetsiz araç kullanan oğlunu arabasına alarak oradan kaçtığı ve kaza yapılan lüks aracın olay yerinde bırakıldığı tespit edildi.

Oğlunun kendisinden habersiz bir şekilde arabayı aldığını ifade eden Eylem Tok, yaptığı bir açıklamada ölümlü kazaya yol açan oğlunun darp edilebileceği ihtimalinden korktuğunu belirterek yurt dışına kaçtıklarını söyledi.

Oğlunun kendisinden habersiz bir şekilde arabayı aldığını ifade eden Eylem Tok, yaptığı bir açıklamada ölümlü kazaya yol açan oğlunun darp edilebileceği ihtimalinden korktuğunu belirterek yurt dışına kaçtıklarını söyledi.
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Yazar Eylem Tok ve ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu ortaya çıkan T.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yazar Eylem Tok ve ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu ortaya çıkan T.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Metin Akalp

Zahmet oldu...

arif ışık

Bu ne hız yav?? Neyse bunlar ülkeden kaçmadan yakalarsınız artık

Demirel can

hava alanında piçinle beraber gayet keyifli gayet neşeli güle oynaya kaçtığınız görüntüler çıktı senin açıkladığın gibi panikle zaman kazanmak için falan kaç... Devamını Gör