Kardeşlerim Dizisinden Büyük Bir Dramla Ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Asiye'ye Son Veda
Kardeşlerim Dizisinden Büyük Bir Dramla Ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Asiye'ye Son Veda
ATV ekranlarının dört sezondur reytinglerde başarısını hiç kaybetmeyen dizisi Kardeşlerim, dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Diziyi yakından takip edenlerin bir süredir şüphelendiği durum gerçek oldu ve Asiye karakterinin hikayesi sona erdi. Genç oyuncu Su Burcu Yazdı Coşkun, dört yıldır canlandırdığı karakterine böyle veda etti...
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Dört sezondur ekranlardaki yerini koruyan ve birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, reyting yarışında hala önde gelen ve bu başarısını kaybetmeyen yapımlardan biri.
Fakat gel gelelim ki ne olursa olsun ilk sezondan itibaren diziye tek tek veda eden karakterlerin genel olarak çok sevilen isimler olması bir noktadan sonra seyirciyi yormaya başladı.
Aynı dönemlerde dizinin başrol ve önemli isimlerinden Su Burcu Yazgı Coşku'nun da veda edeceği konuşulmaya başlanmıştı.
Derken dün akşam yayınlanan bölümde Asiye'nin geçirdiği ameliyatın ardından kalbinin durduğu görüldü.
Tüm ailesi ve arkadaşları Asiye'nin iyileşmesini kapıda sabırsızlıkla beklerken, kalbi duran karakter diziye böylelikle veda etmiş oldu.
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Dizide Asiye'nin cenazesinin yıkandığı sahneler ise sosyal medyayı adeta salladı.
18 yaşındaki genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ise neredeyse 4 yıldır canlandırdığı, birlikte büyüdüğü karakteri Asiye'ye sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.
Su Burcu Yazgı Coşkun'un vedası görenlerin gözlerini doldurdu.
Ardından bu yolu birlikte yürüdüğü rol arkadaşları da Su Burcu Yazgı Coşkun'a böyle veda etti.
Berk Ali Çatal
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Bilal Yiğit Koçak
Celil Nalçakan
Melis Minkari
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