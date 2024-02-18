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Kardeşlerim Dizisinden Büyük Bir Dramla Ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Asiye'ye Son Veda

Kardeşlerim Dizisinden Büyük Bir Dramla Ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Asiye'ye Son Veda

Kardeşlerim
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.02.2024 - 10:06

ATV ekranlarının dört sezondur reytinglerde başarısını hiç kaybetmeyen dizisi Kardeşlerim, dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Diziyi yakından takip edenlerin bir süredir şüphelendiği durum gerçek oldu ve Asiye karakterinin hikayesi sona erdi. Genç oyuncu Su Burcu Yazdı Coşkun, dört yıldır canlandırdığı karakterine böyle veda etti...

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Dört sezondur ekranlardaki yerini koruyan ve birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, reyting yarışında hala önde gelen ve bu başarısını kaybetmeyen yapımlardan biri.

Dört sezondur ekranlardaki yerini koruyan ve birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, reyting yarışında hala önde gelen ve bu başarısını kaybetmeyen yapımlardan biri.

Şimdiye kadar pek çok senarist ve başrol oyuncusunun değişimini izledik. Ancak bize sunduğu dram dolu hikaye ve gençliği romantizmle harmanlıyor olması dizinin hiçbir zaman ekranda kan kaybetmemesinin en büyük etkeni oldu.

Fakat gel gelelim ki ne olursa olsun ilk sezondan itibaren diziye tek tek veda eden karakterlerin genel olarak çok sevilen isimler olması bir noktadan sonra seyirciyi yormaya başladı.

Fakat gel gelelim ki ne olursa olsun ilk sezondan itibaren diziye tek tek veda eden karakterlerin genel olarak çok sevilen isimler olması bir noktadan sonra seyirciyi yormaya başladı.

İzleyenlerin de bileceği gibi dördüncü sezona başlamadan önce dizinin başrol isimlerinden Onur Seyit Yaran, Kardeşlerim'e veda etmişti. Fakat bu ayrılıklar son bulmadı ve Fadik Sevin Atasoy da diziden ayrılmıştı.

Aynı dönemlerde dizinin başrol ve önemli isimlerinden Su Burcu Yazgı Coşku'nun da veda edeceği konuşulmaya başlanmıştı.

Aynı dönemlerde dizinin başrol ve önemli isimlerinden Su Burcu Yazgı Coşku'nun da veda edeceği konuşulmaya başlanmıştı.

Özellikle Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşku'nun başrolde olmasına alışan seyirci için bu haber bir hayli şaşkınlık yaratmıştı. Ancak iddiaların kesinliğine dair hiçbir haber gündeme gelmemişti.

Derken dün akşam yayınlanan bölümde Asiye'nin geçirdiği ameliyatın ardından kalbinin durduğu görüldü.

Derken dün akşam yayınlanan bölümde Asiye'nin geçirdiği ameliyatın ardından kalbinin durduğu görüldü.

Tüm ailesi ve arkadaşları Asiye'nin iyileşmesini kapıda sabırsızlıkla beklerken, kalbi duran karakter diziye böylelikle veda etmiş oldu.

Tüm ailesi ve arkadaşları Asiye'nin iyileşmesini kapıda sabırsızlıkla beklerken, kalbi duran karakter diziye böylelikle veda etmiş oldu.

Fragmanda kalbinin durduğu gösterilmiş olsa da, seyirciler büyük bir ümitle yeniden hayata döneceğini bekliyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Asiye kurtulamadı ve ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun veda etmiş oldu.

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Dizide Asiye'nin cenazesinin yıkandığı sahneler ise sosyal medyayı adeta salladı.

Dizide Asiye'nin cenazesinin yıkandığı sahneler ise sosyal medyayı adeta salladı.

18 yaşındaki genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ise neredeyse 4 yıldır canlandırdığı, birlikte büyüdüğü karakteri Asiye'ye sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.

18 yaşındaki genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ise neredeyse 4 yıldır canlandırdığı, birlikte büyüdüğü karakteri Asiye'ye sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.

Instagram'da hatrı sayılır derecede takipçisi olan genç isim, 4.9 milyonluk hesabı üzerinden Asiye'ye ve Kardeşlerim'e son kez veda etti.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un vedası görenlerin gözlerini doldurdu.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un vedası görenlerin gözlerini doldurdu.

'Hoşça kal Asiye. Ne çok şey kazandırdı bana, ne çok şey öğretti, kaç yaş büyüttü ah… Yazsam destan çıkar ama kısa tutmak istiyorum çünkü vedaları hiç sevmem. Herkesin emeklerine sağlık.'

Ardından bu yolu birlikte yürüdüğü rol arkadaşları da Su Burcu Yazgı Coşkun'a böyle veda etti.

Ardından bu yolu birlikte yürüdüğü rol arkadaşları da Su Burcu Yazgı Coşkun'a böyle veda etti.

Taha Can Şimşek:

'Benim biricik Yazgım. Seni kızdırmayı özleyeceğim, seninle oynamayı özleyeceğim. Gördüğüm en yetenekli insanlardan birisin. Bundan sonra hangi sette olursun bilmiyorum ama karşındaki oyuncular çok şanslı.'

Berk Ali Çatal

Berk Ali Çatal

'Setimizin enerji dolu güzel prensesi... Deli dolu hallerini, her karavana dalıp bağıra bağıra şarkı söylemeni, çevrendeki herkesi neşelendirmeni, hepsini ayrı ayrı çok özleyeceğim. İyi ki seni tanıdım. İyi ki bir sürü deli dolu sahneler çektik. İyi ki varsın ve hep olacaksın kuzum benim.'

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Bilal Yiğit Koçak

Bilal Yiğit Koçak

'Ne yazabilirim ki... Koskoca 4 sene. Yolun hep güzelliklere çıksın fıstığım. İyi ki bu serüvende birlikte yürümüşüz. İyi ki sen be.'

Celil Nalçakan

Celil Nalçakan

'Benim yetenekli güzel kuzum... İyi ki bu yolda birlikte yürüdük. Daha nicelerinde de kavuşacağımıza eminim. Seni çok seviyorum kardeşim.'

Melis Minkari

Melis Minkari

'Kalbin gibi tertemiz, apaçık olsun yolun. Canım yoldaşım, kız kardeşim, koalam, yapışık ikizim... Ne yazsam siliyorum, çünkü hislerim kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar yoğun. Sen elini kalbine koy, biliyorsun şu an ifade edemediklerimi... (Zaten başının etini yiyorum bence anladın.) Bu ülke senin gibi bir oyuncuya sahip olduğu için çok şanslı. Ben de hayatıma senin gibi bir dost girdiği için çok şanslıyım...'

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