Kardeşlerim Dizisinden Büyük Bir Dramla Ayrılan Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Asiye'ye Son Veda

'Kalbin gibi tertemiz, apaçık olsun yolun. Canım yoldaşım, kız kardeşim, koalam, yapışık ikizim... Ne yazsam siliyorum, çünkü hislerim kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar yoğun. Sen elini kalbine koy, biliyorsun şu an ifade edemediklerimi... (Zaten başının etini yiyorum bence anladın.) Bu ülke senin gibi bir oyuncuya sahip olduğu için çok şanslı. Ben de hayatıma senin gibi bir dost girdiği için çok şanslıyım...'