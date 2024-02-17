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Kızılcık Şerbeti'nde Milf ve Dilf Sevdalısı Metehan ile Çimen'in Aşırı Absürt Sohbeti İzleyicinin Diline Düştü

Kızılcık Şerbeti'nde Milf ve Dilf Sevdalısı Metehan ile Çimen'in Aşırı Absürt Sohbeti İzleyicinin Diline Düştü

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
17.02.2024 - 23:26

İlişki ağının arapsaçına döndüğü Kızılcık Şerbeti'nde, partner seçiminde Alev ve Doğa'dan daha da beter tercihler yapan Çimen ile Metehan'ın dilf/milf diyaloğu izleyicinin diline fena halde düştü!

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Kızılcık Şerbeti'nde olay üstüne olay yaşıyoruz resmen!

Kızılcık Şerbeti'nde olay üstüne olay yaşıyoruz resmen!

"Allah aşkına bi' durun soluklanalım" diyoruz ama yok, nafile!

"Allah aşkına bi' durun soluklanalım" diyoruz ama yok, nafile!

İlişki ağının baştan aşağı değiştiği afedersiniz kimin eli kimin cebinde anlayamadığımız son bölümde oldukça absürt bir sahne yer aldı.

İlişki ağının baştan aşağı değiştiği afedersiniz kimin eli kimin cebinde anlayamadığımız son bölümde oldukça absürt bir sahne yer aldı.

Bu sohbet ise dilf ve milf sevdalısı Çimen ile Metehan arasında geçti.

Bu sohbet ise dilf ve milf sevdalısı Çimen ile Metehan arasında geçti.

Bilmeyenler için hemen anlatalım; Metehan kendisine bir 'sugar mommy', Çimen ise kendisine bir 'sugar daddy' buldu!

Bilmeyenler için hemen anlatalım; Metehan kendisine bir 'sugar mommy', Çimen ise kendisine bir 'sugar daddy' buldu!

İnanılmaz gerçekten...

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Eş seçimi konusunda inanılmaz bir şekilde Doğa ve Alev'den daha kötü seçim yapan ikilinin absürt diyaloğu ise bu şekilde gerçekleşti 👇

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Valla Allah affetsin baya güldük! 😂

Valla Allah affetsin baya güldük! 😂
twitter.com

Peki siz bu diyalog hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu diyalog hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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