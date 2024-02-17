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Hamilelik Testiyle Neye Uğradığımızı Şaşırdığımız Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Tepkiler

Hamilelik Testiyle Neye Uğradığımızı Şaşırdığımız Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 10:46

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyadan yoğun yorum aldı. Özellikle Görkem-Fatih'in yeni yeşeren ilişkisine kurulduğumuz dizide çöpte bulunan hamilelik testi yürekleri ağıza getirdi.

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Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görkem ve Fatih'in yeni yeşeren aşkı izleyicileri epey gererken, Kıvılcım'ın çöpte bulduğu hamilelik testiyle resmen dumur olduk.

Görkem ve Fatih'in yeni yeşeren aşkı izleyicileri epey gererken, Kıvılcım'ın çöpte bulduğu hamilelik testiyle resmen dumur olduk.

Olayların bitmek bilmediği Kızılcık Şerbeti'ne haliyle gece boyunca yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:

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