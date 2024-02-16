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Doğa'nın Hamile Olduğunu Öğrendiğimiz Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Doğa'nın Hamile Olduğunu Öğrendiğimiz Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 00:41

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü seyir zevki yüksek bir bölüm olurken, bölümün hemen ardından izlediğimiz fragman çıtayı arşa çıkardı. Doğa'nın Fatih'ten hamile olduğunu öğrendiğimiz fragmana tepkiler haliyle gecikmedi.

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Cuma akşamlarının tartışmasız en iyi dizilerinden Kızılcık Şerbeti yine kaos ve entrikanın zirve yaptığı bir bölümle ekranlara geldi.

Cuma akşamlarının tartışmasız en iyi dizilerinden Kızılcık Şerbeti yine kaos ve entrikanın zirve yaptığı bir bölümle ekranlara geldi.

Bölüm sonunda Kıvılcım'ın bulduğu hamilelik testi hepimizi heyecanlandırırken fragmanda Doğa'nın hamile olduğunu öğrenmemiz "kaos yükleniyor" dedirtti.

Bölüm sonunda Kıvılcım'ın bulduğu hamilelik testi hepimizi heyecanlandırırken fragmanda Doğa'nın hamile olduğunu öğrenmemiz "kaos yükleniyor" dedirtti.

Görkem'le evlenme kararı alan Fatih'in durumdan habersiz olması bir yana Kıvılcım'ın Fatih'e gerçekleri söylemeye gittiği anlar fragmanın heyecanını arşa çıkardı.

Görkem'le evlenme kararı alan Fatih'in durumdan habersiz olması bir yana Kıvılcım'ın Fatih'e gerçekleri söylemeye gittiği anlar fragmanın heyecanını arşa çıkardı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:

Fragmana gelen yorumlar da burada:

Fragmana gelen yorumlar da burada:
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