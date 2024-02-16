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Pembe'nin Umut'a "Damat Maaşı" Bağlatması Kızılcık Şerbeti'ne Damga Vurdu

Pembe'nin Umut'a "Damat Maaşı" Bağlatması Kızılcık Şerbeti'ne Damga Vurdu

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 23:50

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Ünal ailesinin gücüyle hapisten çıkan Umut travmalarıyla baş etmeye çalışırken, Pembe'nin damadına yaptığı 'damat maaşı' teklifi izleyenleri şaşırttı.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Pembe'nin Umut'a yönlendirdiği teklif gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Pembe'nin Umut'a yönlendirdiği teklif gündem oldu.

Hapisten çıkan Umut'un yanına giden Pembe'nin Umut'a "damat maaşı" bağlattığı sahne herkesi şaşırtırken, Pembe'nin Umut'a karşı kırıcı lafları "yok artık" dedirtti.

Hapisten çıkan Umut'un yanına giden Pembe'nin Umut'a "damat maaşı" bağlattığı sahne herkesi şaşırtırken, Pembe'nin Umut'a karşı kırıcı lafları "yok artık" dedirtti.

İşte o sahne:

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