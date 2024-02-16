Settar Tanrıöğen Sete Döndü mü? Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah'ın Hikayesi Belli Oldu
Settar Tanrıöğen Sete Döndü mü? Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah'ın Hikayesi Belli Oldu
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah'ı canlandıran Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Hala hastanede olan Settar Tanrıöğen'in dizideki akıbeti belli oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah olarak izlediğimiz Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasıyla sevenlerini epey korkutmuştu.
Hala hastanede tedavi gören Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden uzak kalırken, dizide Abdullah'ın akıbeti merak edilmişti.
Kızılcık Şerbeti'nde hasta olduğu için karantinada olduğu belirtilen Abdullah karakterinin akıbeti belli olurken, karakterin hikayesi dizide gösterilmeden devam ediyor.
Son bölümde doktor kontrolünden geçen Abdullah karakterinin coronanın son varyantına yakalandığı ve yanına kimsenin girmemesi gerektiği söylenirken, karakterin hastaneden taburcu olana kadar bu şekilde işleneceği ortaya çıktı.
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