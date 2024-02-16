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Kimse Beklemiyordu: Yalı Çapkını'nda Pelin'in Ölmesi İzleyicileri Dumur Etti

Kimse Beklemiyordu: Yalı Çapkını'nda Pelin'in Ölmesi İzleyicileri Dumur Etti

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 00:13 Son Güncelleme: 17.02.2024 - 01:03

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümüne Pelin karakteri damga vurdu. Bebeğiyle hastaneye kaldırılan Pelin'in ölmesi herkesi şaşırtırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını beklenmedik senaryosuyla herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını beklenmedik senaryosuyla herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Sezon finalinde diziden ayrılan Pelin karakterinin 2. sezonda Ferit'ten hamile olarak kadroya yeniden dahil olması herkesi şaşırtmıştı.

Sezon finalinde diziden ayrılan Pelin karakterinin 2. sezonda Ferit'ten hamile olarak kadroya yeniden dahil olması herkesi şaşırtmıştı.

Pelin'in Serter'le de birlikte olduğunu öğrendiğimiz dizide Serter'in gelişiyle hastanelik olan Pelin'in ölüm kalım mücadelesi bölüm boyunca işlenirken bebeğin babasının Serter olduğunu öğrendik.

Pelin'in Serter'le de birlikte olduğunu öğrendiğimiz dizide Serter'in gelişiyle hastanelik olan Pelin'in ölüm kalım mücadelesi bölüm boyunca işlenirken bebeğin babasının Serter olduğunu öğrendik.

Pelin'in hikayesinin devam etmesi olası ihtimal olarak görülürken senaryoda beklenmedik bir şey oldu ve son bölümde Pelin karakteri Ferit'in gözleri önünde öldü.

Pelin'in hikayesinin devam etmesi olası ihtimal olarak görülürken senaryoda beklenmedik bir şey oldu ve son bölümde Pelin karakteri Ferit'in gözleri önünde öldü.

İşte o sahne:

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Siz Pelin'in Yalı Çapkını'na vedasına ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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