Doğa'ya Hayatı Zindan Eden Fatih'in Görkem'le Bara Gitmesine Tepkiler Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine Fatih'e bolca saydırdık. Görkem'in iki hayat yaşamasına zerre karışmayıp bir de üzerine barda eşlik eden Fatih bu modernliği neden Doğa varken ortaya çıkarmadı merak ettirirken, Fatih'e beddualar gecikmedi.