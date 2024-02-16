Doğa'ya Hayatı Zindan Eden Fatih'in Görkem'le Bara Gitmesine Tepkiler Gecikmedi
Doğa'ya Hayatı Zindan Eden Fatih'in Görkem'le Bara Gitmesine Tepkiler Gecikmedi
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine Fatih'e bolca saydırdık. Görkem'in iki hayat yaşamasına zerre karışmayıp bir de üzerine barda eşlik eden Fatih bu modernliği neden Doğa varken ortaya çıkarmadı merak ettirirken, Fatih'e beddualar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Fatih ve Görkem karakterlerinin buluşması damgasını vurdu.
Görkem'in iki hayatı olmasına, gece hayatına ve içki içmesine sesini çıkarmayan Fatih bu konuda Görkem'e aşırı hassas davranırken, aynı davranışı Doğa yanındayken göstermemesini izleyiciler unutmadı.
İşte Fatih'in 180 derece değişimine gelen tepkiler:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda