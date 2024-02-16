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Doğa'ya Hayatı Zindan Eden Fatih'in Görkem'le Bara Gitmesine Tepkiler Gecikmedi

Doğa'ya Hayatı Zindan Eden Fatih'in Görkem'le Bara Gitmesine Tepkiler Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 01:01

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine Fatih'e bolca saydırdık. Görkem'in iki hayat yaşamasına zerre karışmayıp bir de üzerine barda eşlik eden Fatih bu modernliği neden Doğa varken ortaya çıkarmadı merak ettirirken, Fatih'e beddualar gecikmedi.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Fatih ve Görkem karakterlerinin buluşması damgasını vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Fatih ve Görkem karakterlerinin buluşması damgasını vurdu.

Görkem'in iki hayatı olmasına, gece hayatına ve içki içmesine sesini çıkarmayan Fatih bu konuda Görkem'e aşırı hassas davranırken, aynı davranışı Doğa yanındayken göstermemesini izleyiciler unutmadı.

Görkem'in iki hayatı olmasına, gece hayatına ve içki içmesine sesini çıkarmayan Fatih bu konuda Görkem'e aşırı hassas davranırken, aynı davranışı Doğa yanındayken göstermemesini izleyiciler unutmadı.

İşte Fatih'in 180 derece değişimine gelen tepkiler:

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